Zuhal Olcay Mersin'de 'aşk' için söyledi

MERSİN'de 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle sahne alan ünlü sanatçı Zuhal Olcay, sevilen şarkılarını aşk için seslendirdi.Forum Mersin Alışveriş Merkezi'ndeki Sanatçılar Meydanı'nda kurulan platformda sevenleri ile buluşan Olcay, kendine has tarzı ve kıyafeti ile göz doldurdu. Büyüleyici sesi ve eşsiz yorumu izleyenlerden tam not alan Olcay, dillere dolanan şarkılarını aşk için seslendirdi. Yaklaşık 1 saat sahnede kalan Olcay, alkış yağmuru eşliğinde sahneden ayrıldı.