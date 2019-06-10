Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

Zonguldak'ta festivale 'harekat' iptali

ZONGULDAK’ta, Aleyna Tilki ve Ferhat Göçer’in sahne alacağı 26 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasındaki festival, Pençe Harekatı nedeniyle iptal edildi. Zonguldak Belediyesi, 26 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında Karaelmas Kültür ve Sanat Festivali...

Zonguldak'ta festivale 'harekat' iptali
ZONGULDAK’ta, Aleyna Tilki ve Ferhat Göçer’in sahne alacağı 26 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasındaki festival, Pençe Harekatı nedeniyle iptal edildi.
Zonguldak Belediyesi, 26 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında Karaelmas Kültür ve Sanat Festivali düzenleme kararı aldı. Belediye başkanı Ömer Selim Alan, geçen hafta yaptığı açıklamada, festivalde Aleyna Tilki ve Ferhat Göçer’in sahne alacağını söyledi. Zonguldak Belediyesi bugün yaptığı yazılı açıklamayla, Pençe Harekatı'nın toplumda oluşturduğu hassasiyet nedeniyle festivalin iptal edildiğini duyurdu. Açıklamada şöyle denildi:
"27 Mayıs’ta Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından başlatılan ve büyük bir başarı ile devam eden, ancak maalesef şehit haberlerini de aldığımız Pençe Harekatı’nın toplumumuzun geniş bir kesiminde hassasiyeti artırdığını gözlemlemekteyiz. Komitemizce, sürece ve ülke gündemine geniş bir açıdan bakmaya çalışılarak, sınırlarımızda devam eden operasyonlar, siyasi iklim ve toplum hassasiyeti doğrultusunda, meclis üyesi arkadaşlarım ve festival komitemizin ortak kararı ile şu an için festival programımızı iptal etmenin daha doğru bir davranış olacağı tarafımızca değerlendirilmiştir."
KONSERE TEPKİ GÖSTERİLDİ
Ayrıca festivalde Aleyna Tilki’nin sahne alacağının duyurulmasının ardından özellikle sosyal medyadan birçok insan konserin iptal edilmesini istedi. Konseri istemeyen bazı kişiler, sosyal medyadan başkan Ömer Selim Alan’ı etiketleyerek konserin iptal edilmesi için çağrı yaptı.
FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328