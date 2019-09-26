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Zeynep Bastik'in, Bursa konseri kapalı gişe
GENÇ sanatçı Zeynep Bastik, Bursa Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konserine ilgi yoğun oldu. Sanatçının şarkılarıyla kimi zaman hüzünlenen, kimi zaman da doyasıya eğlenen Bursalılar, unutulmaz bir gece yaşadı. Son dönemde yakaladığı...
MAGAZİN 26.09.2019, 00:18
GENÇ sanatçı Zeynep Bastik, Bursa Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konserine ilgi yoğun oldu. Sanatçının şarkılarıyla kimi zaman hüzünlenen, kimi zaman da doyasıya eğlenen Bursalılar, unutulmaz bir gece yaşadı.
Son dönemde yakaladığı çıkışla birlikte ismini duyuran Zeynep Bastik, Bursa Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu’nda dinleyicileriyle buluştu. Şarkılara getirdiği özgün yorumuyla kendine has bir hayran kitlesi oluşan genç sanatçının konseri, 3 bin 500 kişi kapasiteli mekanda kapalı gişe gerçekleşti. Sahnedeki enerjisinin yanı sıra dinleyicileriyle kurduğu samimi diyaloglarla da Bursalıların sevgisini kazanan Zeynep Bastik, kendi şarkılarının yanı sıra ‘Gül Beyaz Gül’, ‘Felaket’, ‘Gözyaşlarım Anlatır’ gibi şarkıları kendi tarzıyla seslendirerek beğeni topladı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan genç sanatçının şarkılarıyla kimi zaman hüzünlenen, kimi zaman da doyasıya eğlenen Bursalılar, unutulmaz bir gece yaşadı.
Zeynep Bastik, bugün bir kez daha Bursa Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye çıkacak.
Son dönemde yakaladığı çıkışla birlikte ismini duyuran Zeynep Bastik, Bursa Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu’nda dinleyicileriyle buluştu. Şarkılara getirdiği özgün yorumuyla kendine has bir hayran kitlesi oluşan genç sanatçının konseri, 3 bin 500 kişi kapasiteli mekanda kapalı gişe gerçekleşti. Sahnedeki enerjisinin yanı sıra dinleyicileriyle kurduğu samimi diyaloglarla da Bursalıların sevgisini kazanan Zeynep Bastik, kendi şarkılarının yanı sıra ‘Gül Beyaz Gül’, ‘Felaket’, ‘Gözyaşlarım Anlatır’ gibi şarkıları kendi tarzıyla seslendirerek beğeni topladı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan genç sanatçının şarkılarıyla kimi zaman hüzünlenen, kimi zaman da doyasıya eğlenen Bursalılar, unutulmaz bir gece yaşadı.
Zeynep Bastik, bugün bir kez daha Bursa Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye çıkacak.
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