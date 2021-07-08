Zeynep Bastık düğünde üç gelinlik giydi

Yükselen pop müzik starı Zeynep Bastık, Tolga Akış ile dünya evine girdi. Güzelliği ile göz kamaştıran Bastık, düğünde üç kez gelinlik değiştirdi. Tüm gelinlikleri tasarımcı Begüm Salihoğlu’nun dünyada kabul gören Bégum markasına ait.

Nikah, eğlence ve gece sonu için üç ayrı gelinlik giymeyi tercih eden Bastık’ın tüm gelinlikleri Bégum Bridal Design House’un kurucusu ve tasarımcısı Begüm Salihoğlu tarafından hazır modellerden feyz alıp Bastık’a özel uyarlandı.

Ana gelinlik olarak AVA SUE modelini tercih eden Bastık’ın gelinliği çok beğenildi. Düğünde en çok vakit geçirdiği KENDRA modeli Bégum Bridal Design House’un en cool ve minimal tarzdaki modelleri arasında yer alıyor. Bastık, sanatçı ve dansçı kimliğinden ilham alınarak şekillendirilen JANE modeli ile geceyi sonlandırdı.