Zara'ya sahnede öğretmen sürprizi

Engin ANAK / ALANYA(Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde konser veren Zara'ya öğretmeni sürpriz yaptı. Şarkı arasında sahneye çıkan müzik öğretmeni Esin Uzkan, Zara'yı şaşırttı. Öğretmenini gören Zara ise duygulandı.

Bu yıl 17'ncisi düzenlenen Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nin ikinci gününde Zara konser verdi. Alanya Belediyesi arkasında oluşturulan alana kırmızı renkte siyah desenli elbiseyle çıkan Zara, konserine Neşet Ertaş'ın 'Yalan Dünya' adlı şarkısıyla başladı. Yaklaşık 3 bin kişinin izlediği konserin ilk şarkısını tamamlayan Zara, "Alanya'nın güzel gençleri" diye hitap ettiği hayranlarına "Sevdiklerimiz için beraber söylüyoruz" diyerek 'Hasretinle Yandı Gönlüm' şarkısını seslendirdi.

SU KABAĞINDAN PORTRE

Bu şarkının ardından sahneye gelen Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, Zara'ya üzerinde portesi yapılmış sukabağı ve Alanya Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen ve bu yılki festivalin ana teması sevgiyi simgeleyen 'Sevgi Taşı'nın minyatürünü hediye etti.

ÖĞRETMENİ SAHNEYE GELDİ

Hediyelerin takdimi ve konuşmaların ardından Zara, yapılan sürprizle duygulu anlar yaşandı. Zara'nın lisede müzik öğretmeni olan Alanya Gönül Dostları Korosu Şefi Esin Uzkan'ı karşısında görünce şaşkınlığını gizlemeyen Zara, öğretmenine sarılarak hasret giderdi. Esin Uzkan'ın beraberinde getirdiği Zara'nın öğrencilik yıllarına ait İstanbul Üsküdar Cumhuriyet Lisesi'nde çekilen fotoğraf albümünü gören sanatçı, duygulandı. Zara'nın adının 'Neşe Yılmaz' olduğunu söyleyen öğretmeni, çalışkan bir öğrenci olduğunu da kaydetti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Zara, seslendirdiği türkü ve şarkılarla hayranlarını coşturdu.

Festivalin 3'üncü gününde bugün ise Mustafa Ceceli hayranlarıyla buluşacak.

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