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Zahide yeni İmajı ve Şarkısıyla dikkat çekti

Geçtiğimiz ocak ayında ilk single çalışmasını “KADINDIR” isimli şarkıya yapan Zahide yeni tarzı ve şarkısını sanatseverlerin beğenisine sundu.  

MAGAZİN 27.09.2021, 11:35 Murat Aydın
Zahide yeni İmajı ve Şarkısıyla dikkat çekti

Geçtiğimiz ocak ayında ilk single çalışmasını “KADINDIR” isimli şarkıya yapan Zahide yeni tarzı ve şarkısını sanatseverlerin beğenisine sundu.  

Kadim müzik kültürümüzün geleneksel ezgileri güncel bir üslup ve soundla sunuldu. Eserin Aranjesini Selçuk Murat Kızılateş yaptı. Sözü ve müziği anonim olan Yeşil İpek adlı eserin klip yönetmenliğini Mustafa Kalıpçıoğlu üstlendi. Üç ayrı set ve mekan kullanılan klibin Çekimleri Balıkesir’de tamamlandı.

Kalbi Düşman Dili Dost

Yeni tarzı ile dikkat çeken genç sanatçı, her türkünün bir hikayesi olduğunu belirterek türkülerdeki mesajların önemine vurgu yaptı. Eserimizde “Kalbi düşman dili dost” sözlerinin geçmişte edinilen tecrübeleri yansıttığını belirterek türkü “Yaşanmış olayların hayata yansımasıdır” dedi. 24 Eylül’de yayınlanan eser Locca Recordsetiketiyle Youtube ve tüm dijital platformlarda yer aldı.

#Zahide #kadındır
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