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Yılın son günü reklam çekimindeydi

Ekranların sevilen yüzü Neslihan Günaydın Aka, dahil olduğu TRT1 ekranlarının “Adını Sen Koy” isimli günlük dizi filminde Cevriye Hala karakteriyle çok sevildi.

Yılın son günü reklam çekimindeydi

Ekranların sevilen yüzü Neslihan Günaydın Aka, dahil olduğu TRT1 ekranlarının “Adını Sen Koy” isimli günlük dizi filminde Cevriye Hala karakteriyle çok sevildi.

Günlük dizi filmin fanları tarafından övgü dolu sözleriyle moralde depolayan başarılı oyuncu yorulmadan çalışmalarına hız veriyor. Ana teması dram olan bir yapımda komik bir karakterle dahil olan Neslihan Günaydın Aka, bir anda dikkatleri de üzerinde topladı. Bugüne kadar 20 reklam filminde rol alan Neslihan Günaydın Aka, yılın son günüde setlerde 21. Reklamını çekiyor. Senenin son günü reklam çekiyor olmanın kendisine zor gelmediği gibi yeni yıl için moral olduğunu da ifade etti. Sevilen oyuncu “Ben işime aşığım ve hiçbir şey beni yolumdan alıkoyamaz, özveri, disiplin mesleğimizin ilk şartları bunları bilerek yola çıktım asla da şikayet etmem” dedi.

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