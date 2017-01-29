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Yıldız Tilbe, sahnede terziliğe soyundu

Mehmet KURT/İZMİR, () - İZMİR'de sahneye çıkan Yıldız Tilbe, üstüne dar gelen sahne kostümünün omuz bölümlerini eline makası alıp hayranlarının karşısında kesti. Birbirinden güzel şarkılarını seslendiren Tilbe, hayranlarından...

Yıldız Tilbe, sahnede terziliğe soyundu

Mehmet KURT/İZMİR, () - İZMİR'de sahneye çıkan Yıldız Tilbe, üstüne dar gelen sahne kostümünün omuz bölümlerini eline makası alıp hayranlarının karşısında kesti. Birbirinden güzel şarkılarını seslendiren Tilbe, hayranlarından büyük alkış aldı.
Sanatçı Yıldız Tilbe, kış sezonunun ilk konserini Kaya İzmir Thermal& Convention'da verdi. Alkışlar arasında sahneye çıkan Tilbe, yaklaşık bin 200 hayranının önünde üzerine dar gelen elbisesinin omuz bölümlerini makasla kesti. Ardından birbirinden güzel şarkılarını seslendiren, sahnede yaklaşık 3 saat kalan Yıldız Tilbe, "Bu gece formumdayım. Sahneden inmek gibi bir niyetim yok. Repertuarın dışına çıkıp içimden geçen tüm şarkıları söyleyeceğim. Hadi beraber hüzünlenip beraber oynayalım" dedi. 
Eski ve yeni albümünden şarkılar seslendiren Tilbe, yaptığı ilginç danslarla büyük alkış aldı. Şarkılarını hayranları ile beraber söyleyen şarkıcı, unutulmaz bir gece yaşattı.

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