Yıldız futbolcu Adriano hafta sonunu ailesiyle geçirdi

İSTANBUL, () - Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Adriano Correia ve eşi Manuelli Mendes, Pazar günü Trump Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Cumartesi akşamı Beşiktaş’ın Süper Lig’de Göztepe ile oynadığı maçı kazanan ve moral depolayan oyunculardan Adriano, ertesi gün iznini ailesiyle birlikte geçirdi. Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Adriano, eşi ve üç çocuğu ile birlikte pazar günü Trump Alışveriş Merkezi’ne geldi. AVM’de uzun süre mağazaları dolaşan Adriano ve ailesi, alışveriş turunun ardından baş başa güzel bir akşam yemeği yedi.