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Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu "gelin" oldu

YEŞİLÇAM'IN ünlü oyuncularından Bahar Öztan, Feriye Palace'ta düzenlenen Gelin Damat Fashıon Day defilesinde modacı Pınar Bent imzalı gelinliği giyerek, ünlü mankenlerin arasında podyuma çıktı.

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu "gelin" oldu
YEŞİLÇAM'IN ünlü oyuncularından Bahar Öztan, Feriye Palace'ta düzenlenen Gelin Damat Fashıon Day defilesinde modacı Pınar Bent imzalı gelinliği giyerek, ünlü mankenlerin arasında podyuma çıktı.

Pazar günü Feriye Palace'ta düzenlenen çok özel bir defilede modacısı Pınar Bent'in isteğini kabul eden Bahar Öztan gelinlik giyerek podyuma çıktı. Dakikalarca ayakta alkışlanan Öztan, yoğun ilgi gördü,  defilenin gözde ismi oldu. Kendisine özel hazırlanan gelinliğin tasarımcısı modacı Pınar Bent, "Güzeller güzeli Bahar Öztan'ı ikna edip podyuma çıkarmak çok zor oldu. Hep hayalimde O'na bir gelinlik dikmek vardı ve bunu da başardım'' dedi.

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