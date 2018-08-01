Yeni Türkü, İzmir'i coşturdu

İZMİR Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği açık hava konserleri kapsamında sahneye çıkan Yeni Türkü, Bornova Aşık Veysel Amfi Tiyatrosu'nda söylediği şarkılarla gönülleri bir kez daha fethetti. Grubun solisti Derya Köroğlu, "İzmir'de olmak bir harika" dedi.

Aşık Veysel Açıkhava Konserleri kapsamında Bornova Aşık Veysel Amfi Tiyatrosu'nda sahneye çıkan Yeni Türkü grubu, birbirinden güzel şarkılarıyla büyük alkış aldı. 1977 yılında kurulan grubun 'Buğdayın Türküsü', 'Maskeli Balo', 'Telli Telli', 'Başka Türlü Bir Şey', 'Olmasa Mektubun', 'Aşk Yeniden', 'Yağmurun Elleri' gibi sevilen parçalarına İzmirliler coşkuyla eşlik etti. Grubun solisti Derya Köroğlu, 'Olmasa Mektubun' isimli şarkılarını İzmir'de söylemekten ayrı bir keyif aldığını belirterek, "Bu şarkı çok güzel. İzmir'de bu şarkıyı söylemek çok güzel. Çünkü İzmir çok güzel" dedi.



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