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Yeliz Yeşilmen: Cem Yılmaz'ı komik bulmuyorum

MAGAZİN 19.01.2020, 11:01
Yeliz Yeşilmen: Cem Yılmaz'ı komik bulmuyorum
YALOVA’da tatil yapan oyuncu ve şarkıcı Yeliz Yeşilmen, Mehmet Ali Erbil’in Türk televizyon tarihinde önemli bir figür olduğunu, Cem Yılmaz’ı ise komik bulmadığını söyledi.
'Evli, Çocuklu, Gezgin' ismiyle sosyal medyada gezdiği yerleri anlatan oyuncu ve şarkıcı Yeliz Yeşilmen, çocukları Birbey ve Asya’nın okullarının sömestir tatiline girmesiyle birlikte Yalova’nın Termal ilçesindeki Terma City Otel’e geldi. Burada çocuklarıyla birlikte tatil yapan Yeşilmen, Yalova’ya hayran kaldığını belirtti. Kendisini artık gezgin olarak tanımladığını söyleyen Yeliz Yeşilmen, "Sosyal medyadaki sayfamda Türkiye’nin çok farklı topraklarını, Mardin’den Diyarbakır’a, Yalova’dan Alaçatı’ya her yeri, gezilmeyen görülmeyen yerleri paylaşıyorum. Gittiğim şehirleri, kafeleri, otelleri takipçilerime tanıtıyorum. Mesela Yalova’nın şelalesi varmış, yaz olsa gidecektik. Bir de botanik bahçeleri varmış. Oraya gideceğim. Gezmeyi çok seviyorum. Yalova’ya Şirince’den geldim. Şirince’ye gittik, üç gün önce sömestir başladı. Herkes yurt dışına gidiyor, Dubai’ye gidiyorlar, kayak merkezlerine, yurt dışına gidiyorlar. Ben hala Türkiye topraklarındayım" dedi.
'TÜRKİYE’YE MEHMET ALİ ERBİL GİBİSİ GELMEDİ'
Hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil hakkında konuşan Yeşilmen, "Benim için çok değerli, çok kıymetli birisi. Hayatımdaki birçok şeyi ona borçluyum. Türkiye’ye bir Mehmet Ali Erbil daha gelmedi. Hem zekâsıyla, hem halka olan ilgi alakasıyla halkın sevdiği şovmenlerden birisi oldu. Yüzümüzü güldüren insanların azalması kötü bir şey" diye konuştu.
'CEM YILMAZ’I KOMİK BULMUYORUM'
Türk sineması ve televizyon tarihinde Mehmet Ali Erbil’in önemli bir figür olduğuna dikkat çeken Yeşilmen, günümüzdeki komedi filmlerini beğenmediğini belirterek, "Bir Cem Yılmaz var. Açıkçası Cem Yılmaz’ı komik bulmuyorum. Gösterilerini beğeniyorum, ama filmlerini beğenmiyorum. Şahan var. Ama bunların halkla diyaloğu yok. Toplumun böyle bir insana ihtiyacı vardı, öyle birisi ekranda yok. Zaten magazine döndü, saçma sapan yarışmalar, programlar. Şifa diliyoruz, dua ediyoruz. Savaşır inşallah. Keşke birilerini yetiştirseydi ama kimse kimsenin boşluğunu dolduramaz. Belli olmaz tekrar karşımıza çıkabilir" dedi.
'GECELERİ MAGAZİN PROGRAMI SUNMAK İSTİYORUM'
İleride televizyon projeleri düşündüğünü kaydeden Yeşilmen, "Gece magazini yapmak istiyorum. Hep sabah yapıyorlar, gece masaya oturup tek başıma giflerimle, biraz sanal bir magazin yapmak istiyorum. Haftanın 5 günü canlı yayın istiyorum. Dizi olayı düşünmüyorum. Belki sinema olabilir. Artık çalışma hayatına döndüm. Sosyal medyada çalışıyoruz artık bir nevi. Bunu televizyona taşımak istiyorum" şeklinde konuştu.
‘YALOVA’YI LİMUZİNLE GEZDİM’
Yalova’yı çok sevdiğini söyleyen Yeşilmen, ”Yalova sokaklarında limuzinle gezdik. Sahili de çok temiz ve güzel görünüyordu, yazın da gelmek isterim. Yazın daha çok organizasyon olur bizler de daha çok geliriz umarım. Terma City Otel’de kaldığım kral dairesinde daha önce Bülent Ersoy kalmış. Şimdi de bana nasip oldu. Bülent Hanım’ın kaldığı bir oda. Bir kraliçeden, bir sultana devrolurdu diye düşünüyorum. Ben daha çok tadını çıkarıyorum. Süt banyom falan var. Türk hamamım var. Bülent Hanım çok vakit geçiremedi, Ben burada 3-4 gün vakit geçirmek istiyorum. Bülent Hanım'ın havasını her yerde hissediyorum. Benden sonra kime nasip olacak merak ediyorum" açıklamasında bulundu.

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