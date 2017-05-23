Yaşamının ilk smokini

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, () - YEŞİLÇAM'da 'Selvi boylum Al Yazmalım', 'Bekçi', 'At', 'Hazal', 'Su da Yanar' gibi uluslararası ödüller kazanan filmlerin yönetmen ve senaristi Ali Özgentürk, yaşamında ilk kez 50'nci Sanat Yılı nedeniyle düzenlenen galada smokin giydiğini söyledi.

Dünya birinciliği kupasına sahip ünlülerin terzisi Ayhan Apaydın'ın sanatçıya armağan olarak hazırladığı ipek yakalı smokinle Özgentürk'ü gören sinema sanatçıları, yıllardır spor bir tarzı benimsemiş olduğu için şaşırdı. Türkan Şoray ile sahnede dans ettikten sonra da "Bu tarzı seçmem isabet olmuş. Herhalde yaşamımda ilk ve son. Ama belki kızımın düğününde de giyerim. Dünya moda yarışmalarında en büyük ödülleri kazanmış bir terzi olan Ayhan Apaydın'a teşekkür ederim" dedi.

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