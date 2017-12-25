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‘Yar’ Şarkısı Beyaz Perdeye Taşınıyor

Romantik şarkılarıyla tanınan şarkıcı Cüneyt Tek’in ‘Yar’ şarkısı film oldu. Sadece şarkıyı dinleyerek Elim Sende filminin senaryosunu yazan Banu Kaptanoğulları aynı zamanda yönetmen koltuğunda oturuyor.

‘Yar’ Şarkısı Beyaz Perdeye Taşınıyor
Romantik şarkılarıyla tanınan şarkıcı Cüneyt Tek’in ‘Yar’ şarkısı film oldu. Sadece şarkıyı dinleyerek Elim Sende filminin senaryosunu yazan Banu Kaptanoğulları aynı zamanda yönetmen koltuğunda oturuyor. Cüneyt Tek ile bir araya gelen senarist ve yönetmen Banu Kaptanoğulları, , ‘ Yar’ şarkısını filmin ana müziği olarak belirledi. Başrollerini Seda Kement ve Serkan Gürkan’ın paylaştığı Avantgarde Yapım’ın ilk filmi olan Elim Sende Şubat ayında vizyona girecek.

Yepyeni yerli aşk filmi Elim Sende'nin çekim aşaması tamamlandı. Cüneyt Tek’in ‘Yar’ şarkısından ilham alınarak kaleme alınan Elim Sende filmi, birbirlerini ilk gördüklerinde aşkın beyaz haline yakalanan Bulut ve Mavi’nin inişli çıkışlı, bir o kadar da aşk dolu hikâyesini konu alıyor. Başrollerini Seda Kement ve Serkan Gürkan’ın paylaştığı "Elim Sende’nin kadrosunda 44. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde geçtiğimiz yaz kaybettiğimiz ünlü sanatçı Harun Kolçak'ın yerine ödülü alan Eşref Kolçak, Fatih Küçük, Gülşah Yavuz, Belkıs Akçil, Tayfun Sav, Cüneyt Tek, Tuğba Özay, Seda Aktuğlu, Ramazan Cabalar, Destina Su Çare, Zeynep Tuggen Kuloğlu ve Erkan Çelik gibi birçok ünlü isim bulunuyor.
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