Yağmura rağmen Ceceli'yi beklediler ama konser iptal edildi

Engin ANAK/ALANYA(Antalya), () - ALANYA Turizm ve Sanat Festivali kapsamında düzenleneceği duyurulan Mustafa Ceceli konseri ve DJ Erdem Kınay performansı yağmur nedeniyle iptal edildi.

Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen Turizm ve Sanat Festivali kapsamında dün yapılacağı duyurulan Mustafa Ceceli konseri şiddetli yağmur nedeniyle ertelendi. Yağmura rağmen saatler öncesinden konser alanını dolduran sanatçının hayranları, şemsiye ve yağmurluklarla korunmaya çalıştı. Yağmurun şiddetini artırması üzerine belediye görevlileri, Mustafa Ceceli konseri ve DJ Erdem Kınay performansının ertelendiğini duyurdu. Bunun üzerine alandakiler ayrıldı.

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