Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
BTK-TİB ve SPK'da FETÖ operasyonu: 55 gözaltı kararı
BTK-TİB ve SPK'da FETÖ operasyonu:...
Amanoslarda çatışma 1 uzman çavuş şehit oldu
Amanos dağından acı haber: 1...
DHA ANKARA - 'FETÖ Genelkurmay Çatı Davası'nda yargı günü (2)
Genelkurmay Karargah davası başladı
İçişleri Bakanlığı: Son 5 ayda 642 terörist etkisiz hale getirildi
Son 5 ayda 642 terörist...

Yağmura rağmen Ceceli'yi beklediler ama konser iptal edildi

Engin ANAK/ALANYA(Antalya), () - ALANYA Turizm ve Sanat Festivali kapsamında düzenleneceği duyurulan Mustafa Ceceli konseri ve DJ Erdem Kınay performansı yağmur nedeniyle iptal edildi. Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen Turizm...

Yağmura rağmen Ceceli'yi beklediler ama konser iptal edildi

Engin ANAK/ALANYA(Antalya), () - ALANYA Turizm ve Sanat Festivali kapsamında düzenleneceği duyurulan Mustafa Ceceli konseri ve DJ Erdem Kınay performansı yağmur nedeniyle iptal edildi.
Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen Turizm ve Sanat Festivali kapsamında dün yapılacağı duyurulan Mustafa Ceceli konseri şiddetli yağmur nedeniyle ertelendi. Yağmura rağmen saatler öncesinden konser alanını dolduran sanatçının hayranları, şemsiye ve yağmurluklarla korunmaya çalıştı. Yağmurun şiddetini artırması üzerine belediye görevlileri, Mustafa Ceceli konseri ve DJ Erdem Kınay performansının ertelendiğini duyurdu. Bunun üzerine alandakiler ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

　

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246