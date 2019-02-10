Whitefest'te Teoman rüzgarı

BURSA Uludağ'da düzenlenen Whitefest Festivali'nde sahneye çıkan Türk rock müziğinin beğenilen ismi Teoman, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.Uludağ'daki Whitefest Festivali, yedinci gününde de müzik ve eğlenceye ara vermeden devam etti. Teoman’ın konser verdiği gecede, katılımcılar doyasıya eğlendi. Sevilen parçalarını hayranlarıyla birlikte seslendiren Teoman, 'Duş' ile başlayan konserine 'Renkli Rüyalar Oteli', 'İstanbul’da Sonbahar', 'Paramparça' ve 'Güzel Bir Gün' şarkıları ile devam etti. Teoman, sahnedeki performansıyla da tam not aldı.Yaklaşık iki saat sahnede kalan Teoman, kendisini dinleyen üniversiteli gençlere seslenerek ''Hemen hemen her şarkımda beni yalnız bırakmayıp, eşlik ettiniz. Benim için asla unutamayacağım, çok özel sahnelerimden biri oldu. En kısa zamanda tekrar görüşmek dileğiyle'' diyerek alkışlar eşliğinde sahneden indi.Türkiye'nin en büyük gençlik festivalinde gece, Aslı Köse& Percussion Tai, Cihat Uğurel performansları ile devam etti. Festivalin yedinci günü havai fişek gösterileri ile son buldu.

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