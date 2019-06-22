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Volkan Konak, Mersin'de hayranlarını coşturdu

Gülhan DEMİRCİ/MERSİN, () - MERSİN'de, sahne alan şarkıcı Volkan Konak, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Şarkıcı Volkan Konak, Mezitli Belediyesi'nce antik liman kenti Soli Pompeiopolis ile güneş enerjisinin önemine dikkat çekmek...

Volkan Konak, Mersin'de hayranlarını coşturdu

Gülhan DEMİRCİ/MERSİN, () - MERSİN'de, sahne alan şarkıcı Volkan Konak, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Şarkıcı Volkan Konak, Mezitli Belediyesi'nce antik liman kenti Soli Pompeiopolis ile güneş enerjisinin önemine dikkat çekmek için bu yıl 9'ncusu düzenlenen Soli Güneş Festivali kapsamında sahne aldı. Soli Arena'da düzenlenen konsere Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, modacı Barbaros Şansal katıldı.
Yaklaşık 10 bin kişinin izlediği konserde eski ve yeni albümünden sevilen şarkılarını hayranları için seslendiren Konak, gördüğü ilgi karşısında oldukça şaşırdığını söyledi. 'Mimoza Çiçeğim', 'Divane Aşık Gibi', ‘Göklerde Kartal Gibiydim’, ‘Cerrahpaşa’ gibi şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendiren şarkıcı, zaman zaman şiir okudu. İki saat sahnede kalan Konak, hayranlarına esprilerle ve şarkılarla dolu bir gece yaşattı.
Birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları veren Konak, "Ülkeme bahar gelmiş. Mis kokuyor dünya. Çamaşırlarımız aynı güneşte kuruyor. Evimizin kapısını aynı rüzgar aşındırıyor. Neyi paylaşamıyoruz? Dolayısıyla biz kardeşiz. Eğer yere düşersek birbirimizi bizler ayağa kaldıracağız. Hangi takımı tutarsanız tutun, nüfus kağıdınızda ne yazarsa yazsın, bana ne? Ben gözlere bakarım. Herkesi kucaklıyorum. Hangi ideolojiden olursanız olun. Herkes aynı şeyi düşünse hayat ne kadar sıkıcı olurdu. İyi ki farklı düşüncelere sahibiz. Doğrusu da budur. Bu yüzden biz şarkı söyleriz. Söylerken de hayatımızı verircesine şarkı okuruz" dedi.
Konser sonunda Belediye Başkanı Tarhan, sanatçıya çiçek verdi. Volkan Konak, hayranlarının alkışları eşliğinde konserini sonlandırdı.

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