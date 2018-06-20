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Volkan Konak: Hayatımızı verircesine şarkı söyleriz

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Altın Nar Kültür ve Sanat Festivali'nin son gününde sahneye çıkan Volkan Konak, "Biz şarkı söylerken kalbimizi vermeyiz, hayatımızı verircesine şarkı söyleriz"...

Volkan Konak: Hayatımızı verircesine şarkı söyleriz

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Altın Nar Kültür ve Sanat Festivali'nin son gününde sahneye çıkan Volkan Konak, "Biz şarkı söylerken kalbimizi vermeyiz, hayatımızı verircesine şarkı söyleriz" dedi.
Kemer Belediyesi tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen Altın Nar Kültür ve Sanat Festivali'nin son günü sahneye ilk olarak Ali Altay çıktı. Yaklaşık 1 saat sahnede kalan Ali Altay'ın ardından düzenlenen kortej geçişinin ödül töreni yapıldı. Festivale CHP Antalya Milletvekili Devrim Kök ile CHP'nin Balıkesir, Muğla, Trabzon, Giresun, Bartın ve Zonguldak milletvekilleri de katıldı.
Festivalin kortej geçişinde süslemeleri ve şovlarıyla en büyük ilgiyi çekenler 1'inci Club Aura Kemer, 2'nci Güral Premier Hotel's, 3'üncü ise Club İnferno Kemer oldu. Tüm katılımcılara ve jüriye teşekkür plaketleri Kemer Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Gül tarafından verildi. Başkan Gül, festivalin sunucusu Özlem Yıldız'a verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti ve çiçekle festivalin kupasını verirken, omuzuna da Yörük keyfiyesi taktı.
Ödüllerin verilmesinin ardından konuşan Belediye Başkanı Mustafa Gül, "3 gün boyunca alanı dolduran Kemerli hemşehrilerimize ve tatilini Kemer'de geçirerek konserlerimize iştirak eden vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.
Başkan Gül'ün konuşmasının ardından sahneye sanatçı Volkan Konak çıktı. Konak yaklaşık 2 saat sahnede kalırken, şarkı aralarında hayranlarıyla da sohbet etti. Volkan Konak, "Biz şarkı söylerken kalbimizi vermeyiz, hayatımızı verircesine şarkı söyleriz. Lütfen nasiplenin. Çünkü mesleğimi çok severek icra ediyorum" dedi.
'KİMSENİN ÜZERİNE BASARAK YÜKSELMEDİM'
Volkan Konak, dinleyenleriyle arasındaki bağın neden bu kadar güçlü olduğunu da şu sözlerle ifade etti:
"Ben hiç kimsenin üzerine basarak yükselmedim. Hiçbir beyefendinin yanındaki elleri öpülesi hanımefendiyle göz teması kurmadım. Sadece mesleğimi yaptım ve yalan söylemedim asla. Dolayısıyla bizim sevdamız neye benzer biliyor musunuz? Annelerimizin sevdası gibi yaman mı yaman, vefalı, yumuşacık, asil bir sevgidir bizim sevgimiz" diye konuştu.
Belediye Başkanı Mustafa Gül, eşi Neşe Gül ve kızları Lavin Gül'ün Volkan Konak'a çiçek ve festival anısına kupa vermesinin ardından yapılan havai fişek gösterisiyle festival sona erdi.

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