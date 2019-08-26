Vize'deki tarım festivaline ünlü akını

KIRKLARELİ'de Vize Belediye Başkanlığı'nca düzenlenen 12'nci Tarih ve Kültür Festivali'nde modacı Erol Albayrak'ın defilesi büyük ilgi gördü. Gönül Yazar, Semiha Yankı, Tüdanya gibi sanatçıların sahne aldığı '70'ler Gazino Gecesi'nde, katılımcılar, unutulmaz bir gece geçirdi.Vize ilçesinde, Belediye Başkanlığı'nca bu yıl 12'ncisi düzenlenen Tarih ve Kültür Festivali'ne, ilk olarak, Erol Albayrak'ın tasarımlarının yer aldığı defile ile başlandı. Ünlü mankenlerin podyuma çıktığı defilenin ardından İvana Sert ve Ece Gürsel şarkılar seslendirdi. Dinleyenlerin doyasıya eğlendiği sahnenin ardından '70'ler Gazino Gecesi' düzenlendi. Gönül Yazar, Semiha Yankı, Tüdanya gibi ünlü sanatçıları sahne aldığı etkinlikte, şarkıcılar izleyenlere unutamayacağı bir gece yaşattı.Gecede ayrıca Ersan Erdura, Semiha Yankı, Bilgen Bengü, Funda, Rana Alagöz, İskender Doğan sahne aldı. Nostalji şarkılarla 70'li yılların hatırlandığı gecede izleyenler doyasıya eğlendi.