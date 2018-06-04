Van'da Yusuf Güney coşkusu

VAN'ın Edremit ilçesinde Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında konser veren sanatçı Yusuf Güney, izleyenleri coşturdu.

Pop müzik şarkıcısı Yusuf Güney, Edremit Belediyesi tarafından Van Gölü kıyısında her gün verilen iftar yemeği sonrası Ramazan etkinlikleri kapsamında sahneye çıktı. Güney, sevilen şarkılarını Vanlılar için seslendirdi. Yaklaşık 20 bin kişi kapasiteli Edremit Kent Meydanı'nı tıklım tıklım dolduran izleyiciler, şarkılara eşlik etti. Yusuf Güney, programı sırasında ilahi de okudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulüne katılmak üzere Ankara'da bulunan Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli de programa video konferansla bağlandı. Muhteşem bir toplulukla beraber olamamanın üzüntüsünü yaşadığını belirten Çiçekli, "Edremit Kent Meydanı'nda, Edremit sahil bandında ve tarihi Edremit bahçelerinin altında bu kadim kentte yaptığımız Ramazan etkinliklerinde, sizin oradaki heyecanınızı ve mutluluğunuzu Ankara'dan hissediyor ve paylaşıyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Birliğimiz ve beraberliğimiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



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