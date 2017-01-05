Ünlüler 'Obezite' ile mücadele için kamera karşısına geçti, spor yaptı, su içti

İSTANBUL-, ÇOCUKLAR İÇİN OBEZİTEYE KARŞI HAREKETE GEÇTİLER; ÜSTÜNE BİR BARDAK SU İÇTİLER…

ÜNLÜ OYUNCU WILMA ELLES, HASAN YALNIZOĞLU VE TÜRK BÖBREK VAKFI BAŞKANI TİMUR ERK, ÇOCUKLARLA BİRLİKTE KAMERA KARŞINA GEÇTİ…

Türk Böbrek Vakfı; ülkemizde yapılan bilimsel araştırmalara göre 3 milyonun üzerinde obez vatandaşın bulunması ve bunların 1,8 milyonun 18 yaş altındaki çocukların oluşturması gerçeğinden yola çıkarak, özellikle çocuklarda obezitenin azaltılması ve önlenmesi için harekete geçti.

Vakfın, çocuklarda obezitenin önlenmesi için başlattığı proje kapsamında “Çocuklar ve Egzersiz” çalışması için ünlü oyuncu Wilma Elles ve Hasan Yalnızoğlu da destek verdi.

Hasan Yalnızoğlu’nun Şişli’de bulunan spor stüdyosunda kamera karşısına geçen Vakıf Başkanı Timur Erk, Wilma Elles ve UPS Spor Kulübü öğrencileri, temel egzersiz hareketlerini içeren videolar çektiler. Sabahın erken saatlerinde başlayan çekimler sonrasında Vakıf Başkanı Timur Erk “çocuklar için çok anlamlı bir destek verdiniz, şimdi üstüne bir bardak su için” diyerek dev su bardaklarıyla Elles ve Yalnızoğlu’na su ikram etti. Su ikramı ile çocukların kahkahalarına neden olan Erk; “Çocuklar, egzersiz kadar su tüketimi de önemli, siz de güle güle için” diyerek karşılık verdi. Wilma Elles ve Hasan Yalnızoğlu ile çekimlere katılan çocuklara “sağlıklı yaşam gönüllüsü” olmalarından dolayı birer rozet takan Timur Erk, ayrıca Elles ve Yalnızoğlu’na teşekkür plaketi takdim ederek, çekilen bu egzersiz videolarının, çocuklarda böbrek sağlığının korunması ve obezite ile mücadele kapsamında sosyal medya ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteği ile tüm okullara ulaşmasının sağlanacağını da sözlerine ekledi.

Obezitenin, böbrek hastalıkları, kalp-damar hastalıkları, şeker hastalığı gibi çok ciddi sağlık sorunlarına yol açtığına ve bu kampanyanın amacının çocukluk ve gençlik obezitesinin azaltılmasına yönelik olduğuna vurgu yapan Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk; “Bizler de geleceğimiz olan çocuklarımız için sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi adına harekete geçtik Sağlıklı bir yaşam için beslenme ne kadar önemliyse egzersiz ve hareketli yaşam da o kadar önemli, bilgisayar ve televizyon karşısında geçirilen zaman arttıkça, sağlıklı yaşamdan uzaklık da o kadar artıyor” dedi. Erk, tüm ciddi sağlık sorunlarının en temel sebebinin gelişme çağındaki beslenme ve yaşam alışkanlıklarından kaynaklandığını, kişilerin genetik yapısının elbette etkili olduğunu, ancak alınacak basit önlemlerle hastalıkların önüne geçmenin mümkün olabileceğini belirterek; “Bu nedenle çocuklarımızı mümkünse spora, değilse basit egzersizlerle harekete alıştırmak onların geleceğine yapılacak en güzel yatırımdır” dedi.

Timur Erk; “Bu kampanyanın hedefi 1,8 milyon çocuk obez sayısının azaltılmasıdır. Çekilen filmin çocuklara obezite ile mücadelede etkin faktörlerden olan çocuklar ve gençlikte spor yapmayı özendirmek ve bir alışkanlık haline getirmektir. Çocuklarımız halen ülkemizde yaygın olan şımartma güdüsünden daha çok disiplinli yaşam tarzına dönüşme ihtiyacı göstermektedir. Bu nedenle çekilen filmin mümkün mertebe tüm ilköğretim okullarında gösterilmesi, tetikleyici faktör olabilecektir. Ayrıca kantinlere getirilmiş olan birtakım gıda ve beslenme disiplininin cimnastik ve benzer tüm spor dallarında yaygınlaştırılması ve çocuklara benimsetilmesi sağlanmalıdır.” dedi.

WILMA ELLES : “İKİZLERİM İÇİN EN DOĞRU YAŞAM ŞEKLİ NE İSE TÜM ÇOCUKLAR İÇİN ONU İSTERİM”

Türk Böbrek Vakfı’nın çocuklar için başlattığı projeye destek veren ünlü oyuncu Wilma Elles; “Spor benim hayatımın vazgeçilmezi. Beslenme konusunda da çok dikkatli ve seçiciyimdir. Özellikle anne olduktan sonra bazı şeylere daha fazla özen göstermeye başladım. İkizlerimi olabildiğince hazır gıdalardan uzak, olabildiğince doğal beslenmeleri için elimden geleni yapıyorum. Hareket derseniz, onlar şu an olabildiğince hareketli ama ileride mutlaka profesyonel bir spora yönlendireceğim.

Çocukların hastalıklardan korunması için anne - babalara çok iş düşüyor. Ben de çok yoğun çalışıyorum, ancak yine de ikizlerimi ev yemeklerinden mahrum bırakmıyorum. Olabildiğince sanayi ürünü gıdalardan uzak duruyorum. Çok güzel kurutulmuş köy ürünleri bulup, kışın yaz sebzelerini bu şekilde tüketiyorum. Tüm ebeveynlere de bunu tavsiye ediyorum. Çocuklara da bir tavsiyem var elbette; ileride sağlıklı, mutlu ve başarılı olmak istiyorlarsa mutlaka yediklerine ve günde en az yarım saat spor yapmaya dikkat etmelerini öneriyorum.” ifadelerini kullandı.

HASAN YALNIZOĞLU: “ SPOR, SADECE SAĞLIĞIN DEĞİL, BAŞARININ DA ANAHTARI”

Hasan Yalnızoğlu ise; “Hareket ve sporun hayatımızdaki yeri erken yaşlarda anlamak çok önemli. Ben spora 7 yaşında başladım, bugüne kadar sporu hiç bırakmadım. Şu an 43 yaşında olmama rağmen yaşıtlarıma göre çok daha dinamik ve sağlıklı olduğumu söyleyebilirim. Spor hem sağlık için hem de başarının anahtarı disiplin için olmazsa olmazdır. Genç dostlarıma tavsiyem; ileride ne iş yaparsanız yapın, eğer spora erken yaşta başlarsanız mutlaka başarınıza katkısı olacaktır." dedi