Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İran Dışişleri Bakanı Zarif, istifa etti
İran Dışişleri Bakanı Zarif, istifa...
Proje finansmanı risk bakiyesi Aralık’ta yıllık yüzde 29 arttı
Proje finansmanı risk bakiyesi yüzde...
Fenerbahçe taraftarı Vodafone Park'ta
Fenerbahçe taraftarı Vodafone Park'ta
Onlar,  polisin can dostları... Bombaların kokusunu alıyor, patlamaları önlüyorlar
Bombaların kokusunu alıyor, patlamaları önlüyorlar

Ünlü yapımcı Mustafa Uslu'dan Yılmaz Erdoğan'a 'Netflix' göndermesi

GİŞE rekoru kıran Ayla ve Müslüm filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu, ödül aldığı törende yaptığı konuşmada Yılmaz Erdoğan'ın Netflix kararına gönderme yaparak, "Siz bize ödül vermeye devam ettiğiniz sürece biz güzel filmler...

Ünlü yapımcı Mustafa Uslu'dan Yılmaz Erdoğan'a 'Netflix' göndermesi
GİŞE rekoru kıran Ayla ve Müslüm filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu, ödül aldığı törende yaptığı konuşmada Yılmaz Erdoğan'ın Netflix kararına gönderme yaparak, "Siz bize ödül vermeye devam ettiğiniz sürece biz güzel filmler çekeceğiz ve emin olun bu filmleri sadece sinemalarda yayınlayacağız" dedi.

Yapımcı Mustafa Uslu, İstanbul'da bir üniversitede düzenlenen ödül töreninde Müslüm ile 'En İyi Sinema Filmi Ödülü'ne layık görüldü. Ödülü almak için sahneye çıkan Uslu, Yılmaz Erdoğan'ın Netflix kararına gönderme yaptı. Uslu, "Türk sinemasının çocukları olarak ihanete uğradığımız şu günlerde bu ödül çok anlamlı oldu. Siz bize ödül vermeye devam ettiğiniz sürece biz güzel filmler çekeceğiz. Bu filmleri sadece sinemada yayınlayacağız emin olun" diye konuştu. Uslu'nun sözleri salondakilerden büyük alkış aldı.

Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi vizyondayken Netflix'te yayına girmişti. Erdoğan'ın kararı sinema çevresinde tartışmaya neden olmuştu.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328