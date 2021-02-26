Ünlü Sanatçı Merve Özbey anne oldu

Sanatçı Merve Özbey Koçak ile Kenan Koçak çiftinin bebekleri dünyaya geldi. Doğum, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde 26 Şubat 2021, Cuma günü saat 17:55’te Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Melih Atahan Güven tarafından gerçekleştirildi. İlk bebeklerini kucağına alan çift, kızlarına Elif Özüm adını verdiler.

Şarkıcı Merve Özbey, iş insanı Kenan Koçak ile geçtiğimiz sene şubat ayında dünya evine girmişti. Kısa bir süre sonra hamile olduğu müjdesini veren Merve Özbey bebeğini kucağına aldı. Magazin gündemine son dakika olarak düşen güzel habere göre; güzel şarkıcı Merve Özbey saat 17.55'te kızını dünyaya getirdi. İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Merve Özbey'in kızına verdiği isim merak ediliylordu. Çocuğa Elif Özüm ismi verildi.

Merve Özer evlendikten sonra kısa sürede hamile kaldığını açıklamış ve 4 çocuk yapmayı düşündüğünü söylemişti.

Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: “Merve Özbey ile Kenan Koçak çiftinin bebeği, 47 cm ve 2.530 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz.”