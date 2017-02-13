Ünlü isimler, Erciyes'in keyfini çıkardı

KAYSERİ, () - TÜRKİYE'nin önemli kış sporları merkezi Erciyes, farklı etkinliklerle ünlü isimleri de ağırlıyor. Bu amaçla hafta sonu düzenlenen Jump and Freeze etkinliği için Kayseri'ye gelen ünlü isimler, Erciyes'e hayran kaldıklarını dile getirdi.

Etkinlikte jüri üyesi olan ve yaptıkları işlerde kendi alanlarındaki başarıları takdir edilen ünlü isimlerden şarkıcı Ferman Akgül, "Çok defalar geldim Erciyes'e ve Kayseri'ye. Herhalde Kayseri onuncu gelişimdi. Erciyes'te de dördüncü konserimi verdim. Bunu hep yazıyorum, buraya geldiğim zaman belki İç Anadolulu olmamdan da kaynaklanıyor olabilir, kendimi böyle huzurlu hissediyorum. Dağ havası da etkili olabilir. Erciyes'i ve Kayseri'yi seviyorum, çok arkadaşım var burada. Bu tip organizasyonlar yıllar geçtikçe çok daha iyi olur. Red Bull'a da, belediyeye de teşekkür ediyorum. Şimdi yakında dünya şampiyonasını da buraya getiriyorsunuz. Tebrik ediyoruz. Gönülden destekliyoruz" dedi.

Spor spikeri Irmak Kazuk, Erciyes'in muazzam bir yer olduğunu belirterek, "Tek kelimeyle çok keyifliydi ve çok güzeldi. Burası zaten doğa harikası bir yer. Her türlü kış sporunu insanlar burada en iyi şekilde, en iyi standartlarda yapma imkanı buluyor. Program çekimi için daha önce de Erciyes'e gelmiştim. Çok güzel bir kalabalık var. Zaten kalabalık olacağını tahmin ediyordum. Çünkü geçen yıl program çekmekte zorlanmıştık, o derece kalabalık vardı. Tabi bugün kalabalık olması daha da güzel, çok keyifli vakit geçirdik'' diye konuştu.

Suvivor Şampiyonu ve oyuncu Merve Oflaz da "Çok keyifliydi gerçekten. Önceden de takip etmiştim ama burada olmak çok keyifliydi. Yarışmada hep yüksek puanlar vermeyi tercih ettim. Çünkü gerçekten otururken izlemek kolay ama bu soğukta buz gibi suya atladılar. Her atlayışta içim pır pır ediyor ama gerçekten çok eğlendim. Fırsat buldukça Kayseri'ye kayak yapmaya geliyorum. Kış turizmi gerçekten çok güzel. Kayseri'yi seviyoruz, her şey çok güzel" ifadelerini kullandı.

Oyuncu ve sunucu Yunus Günçe ise Kayseri'ye daha önce geldiğini ancak Erciyes'e ilk defa çıktığını belirterek, "Burası çok güzel, insanların özellikle kış sporuna gösterdiği ilgi çok hoşuma gitti. Genç yaşta, küçük yaşta insanlar gördüm burada. Snowboardlarını alıyorlar otobüse biniyorlar dağa çıkıp kayak yapıyorlar. Güzel şeyler bunlar. Ülkemizde böyle şeylerin oluyor olması hakikaten beni gururlandırıyor. Organizasyona geçecek olursak da çok güzel geçti, eğlenceli geçti. Amacımız da zaten eğlenmek ve eğlendirmekti. Sanıyorum izleyen herkes kendi payına eğlendi. Haliyle biz de işimizi yapmış olmanın verdiği sevinçle ve haklı gururu ile İstanbul'a geri döneceğiz. İstanbul'dan değişik yerlere gitmek benim için çok önemli. Kayseri'ye de umarım tekrar geleceğim. Kavgadan gürültüden vazgeçip böyle şeylere odaklandığımız zaman bu gibi etkinlikler kendi kendine oluyor. Çünkü bu ülkede gereken her şey var" dedi.



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