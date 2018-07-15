Ünlü isimler, Bozcaada'daki düğünde buluştu

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi’ndeki turizm cenneti Bozcaada, dün akşam tiyatro, sinema ve dizi oyuncularını buluşturan düğüne ev sahipliği yaptı. Uzun süredir birlikteliklerini sürdüren dizi ve tiyatro oyuncuları Esin Alpoğan ve Görkem Mertsöz, Bozcaada Ayazma Manastırı'nda düzenlenen törenle dünya evine girdi. Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz'ın kıydığı nikah törenine ve sonrasındaki eğlenceye birçok ünlü isim katıldı.

Avlu dizisinde Erhan Duman karakteri ile tanınan oyuncu Görkem Mertsöz, birlikteliğini sürdürdüğü oyuncu Esin Alpoğan ile dün gece Ayazma Manastırı'nda düzenlenen törenle dünya evine girdi. Yıllardır Bozcaada'ya tatile gelen oyuncu çiftin en mutlu gününe, aralarında Vahide Gördüm, Altan Gördüm, Nilperi Şahinkaya, İbrahim Selim, Gizem Erdem, Gizem Güçlü, Hare Sürer gibi birçok sinema ve dizi oyuncusu katıldı.

Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz'ın nikahı kıydığı gecede, çiftin yaklaşık 100 arkadaşı, DJ Anıl eşliğinde eğlendi. Davetliler gece geç saatlere kadar dans ederken, Ayazma Manastırı'nın Rum asıllı işletmecisi İstirati Starenios'un sirtaki dansı sırasında, oyuncular tabak kırdı.



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