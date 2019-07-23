Ukraynalı şarkıcı Loboda Kemer'de konser verdi

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - UKRAYNALI şarkıcı Svitlana Loboda, Antalya'nın Kemer ilçesindeki Rixos Sungate Otel'de konser verdi.

Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi'ndeki Rixos Sungate Otel, her hafta farklı ülke sanatçılarını ağırlamaya devam ediyor. Otelde sahne alan son isim ise Ukraynalı sanatçı Svitlana Loboda oldu. Konser alanı, otelde kalan Ukrayna, Rus ve Kazakistan'dan gelen turistlerle kısa sürede doldu. Yaklaşık 1 saat sahnede kalan Svitlana Loboda hem danslarıyla hem de güzelliğiyle izleyenleri kendine hayran bıraktı.

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