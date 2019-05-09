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Ukraynalı şarkıcı Anna Sedokova, Alanya'da konser verdi

RUS kökenli Ukraynalı şarkıcı Anna Sedokova, Antalya'nın Alanya ilçesinde yaklaşık bin Rus turiste unutulmaz bir gece yaşattı. Kadın hayranlarını sahneye alıp, birlikte dans eden Sedokova, "Geldiğim anda anladım ki buraya daha çok geleceğim"...

Ukraynalı şarkıcı Anna Sedokova, Alanya'da konser verdi
RUS kökenli Ukraynalı şarkıcı Anna Sedokova, Antalya'nın Alanya ilçesinde yaklaşık bin Rus turiste unutulmaz bir gece yaşattı. Kadın hayranlarını sahneye alıp, birlikte dans eden Sedokova, "Geldiğim anda anladım ki buraya daha çok geleceğim" dedi.
İlçenin ünlü eğlence mekanı olan Illusion Event Hall'da dün gece sahne alan Rus kökenli Ukraynalı şarkıcı Anna Sedokova'nın biletleri günler öncesinden tükendi. Rusça konuşan ülkelerde çok sayıda hayranı bulunan Sedokova konserine 'Shantaram' ile başladı. Sahneye leopar desenli tek parça elbise ve siyah şal ile çıkan Sedokova'yı, mekanı dolduran yaklaşık bin Rus tatilci izledi. Sedokova, sahneden seslendiği dinleyicilerine Alanya'da çok sayıda Rus ile karşılaşmaktan mutlu olduğunu söyledi. Çok sayıda Rusça şarkıyı seslendiren Sedokova, sahneye kadın hayranlarını alarak birlikte dans etti. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Sedokova, Rus hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Konserin ardından gazetecilere konuşan Anna Sedokova, Alanya'yı ilk defa geldiğini, çok sevdiğini söyledi. Sedokova, "Geldiğim anda anladım ki buraya daha çok geleceğim. Harika bir ortam var. Türkiye'de daha sonra yine konserlerim olacak. Müziğimi dinlemeye gelen herkese teşekkür ederim" dedi.  

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