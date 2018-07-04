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Türk kadınları nasıl saç modeli tercih ediyor

Türkiye’nin Saç Bakım Haritası. Türk Kadınları Koyu Renkli ve Dalgalı Saçları Tercih Ediyor. Dünyaca ünlü kişisel bakım markası Remington, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği anket ile Türk kadınlarının saç bakımı alışkanları haritasını çıkardı.

Türk kadınları nasıl saç modeli tercih ediyor
Dünyaca ünlü kişisel bakım markası Remington, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği anket ile Türk kadınlarının saç bakımı alışkanları haritasını çıkardı.

Saç bakımı ürünlerinden, saç rengi ve modeline kadar birçok konuda kullanım alışkanlığına dikkat çeken ankette önemli veriler elde edildi.

Remington Türkiye’nin resmi Instagram sayfası üzerinden 2.000 kişinin katılımı ile gerçekleştirdiği anket verileri ışığında, Türk kadınlarının koyu renk tonlarında dalgalı saç modelini tercih ettiği görüldü.

Kadınlar saçlarını düzleştirmek için 30 dakika vakit harcıyor

Toplam 6 sorudan oluşan anket ile, kadınların %72’sinin 0-30 dk. arasında saçlarını düzleştirdiği, %61’nin koyu saç tonları tercih ettiği, %42’sinin topuz yapmadan önce saçlarını şekillendirdiği ve %58’nin dalgalı tercih ettiği görüldü.


Türk kadını saçlarını kimyasallardan korumuyor

Saç bakımında kullanıcıların %69’u şampuan dışında başka saç bakım ürünü kullanırken, yalnızca %19’unun deniz veya havuza girmeden önce zararlı kimyasallara karşı saçlarına önlem aldığı sonucu ortaya çıktı. 
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