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Türk Çello Sanatçısı Jamal Aliyev Dünya çapında 30 müzisyen arasına girdi

ÇEV Sanat Genç Yeteneklerinden Türk çello Sanatçısı Jamal Aliyev Dünyanın 30 Yaş Altı En Önde Gelen 30 Müzisyeni arasında

MAGAZİN 02.03.2021, 13:01 Murat Aydın
Türk Çello Sanatçısı Jamal Aliyev Dünya çapında 30 müzisyen arasına girdi

ÇEV Sanat’ın Genç Yetenekler projesi kapsamında eğitimi devam eden Türk çello Sanatçısı Jamal Aliyev, klasik müzik alanında gösterdiği ulusal ve uluslararası başarıları ile İngiltere merkezli Classic FM tarafından ‘Dünyanın 30 Yaş Altı En Önde Gelen 30 Müzisyeninden Biri’ olarak seçildi. 

Klasik müzik dünyasında üstün başarılarıyla dikkat çeken müzisyenlerin seçildiği 30 Yaş Altı 30 Genç Sanatçı arasında gösterilen ve dünyada klasik müzik alanında hızla yükselen Jamal Aliyev, İngiltere’nin değerli ismi Julian Lloyd Webber’in sunumuyla Mart ayında başlayacak radyo programında tüm dünyaya tanıtılacak. Yıldız sanatçının başarıları ve kariyer yolculuğu, tüm yönleriyle ele alınarak klasik müzik severlere duyurulacak. 

Başarılarıyla Türkiye’yi temsil ediyor 

5 yaşında Ankara’da çello eğitimine başlayan ve 13 yaşından bu yana müzik eğitimi için Londra’da bulunan Türk Çellist Jamal Aliyev, klasik müzik alanında yaptığı çalışmalarla Türkiye’yi dünyada başarıyla temsil ediyor. 

ÇEV Sanat Genç Yetenekler Projesi kapsamında Londra Guildhall School’da artist diploma eğitiminin yanı sıra Almanya’da Hochschule für Musik Köln’de doktora eğitimine devam eden Jamal Aliyev, İngiltere’de Classical FM’in yaptığı açıklamaya göre; “Dünyada tüm enstrümanlar arasında en önde gelen 30 genç müzisyen arasına seçilen 2 çello sanatçısından biri” oldu.

Ekim 2019 ayında New York’ta düzenlenen Concert Artist Guild yarışmasını kazanarak dünya kariyerinde büyük aşama kaydeden Jamal Aliyev, başarılarıyla bugüne kadar birçok ödülü ülkemize kazandırdı.

Avrupa’nın birçok şehrinde genç yaştan itibaren değerli orkestralar eşliğinde Türk Çellist olarak ismini duyuran Jamal Aliyev, Londra’daki dünyanın en büyük klasik müzik festivali kabul edilen BBC Proms Festivali’nde de konserler veriyor. Festival kapsamında 8 bin kişilik Royal Albert Hall’da BBC Konser Orkestrası eşliğinde sahne alan Jamal Aliyev’in her yıl düzenli olarak verdiği solo konserler, BBC Radyo ve Televizyonunda da canlı olarak yayınlanıyor. 

Fazıl Say ile albüm ve Amerika Turnesi yapacak

Pandemi sürecinde Londra’da ağırlık verdiği solo albüm çalışmaları için stüdyo kayıtları devam eden Jamal Aliyev, Fazıl Say’ın ‘Su Dünyanın Sırrı’ isimli albümünde de yer aldı.

Jamal Aliyev’in gelecek sezon projeleri arasında Fazıl Say ile yeni bir albüm kaydı ve birlikte gerçekleştirecekleri Amerika turnesi de yer alıyor. Bunun yanı sıra dünyaca ünlü orkestra şefi Howard Griffiths’in yöneteceği Viyana Radyo Senfoni Orkestrası eşliğinde yapılacak albüm kaydı, Sony Classical Rercord’dan yayımlandıktan sonra Shostakovich Cello Concertosu seslendireceği Amerika ve Asya’da uzun süreli turnelerin yanı sıra çeşitli festivallerde de yer alacak.

ÇEV Sanat Kurucu Başkanı Berrin Yoleri: Jamal’ın başarısından çok mutluyuz

Jamal’in müzik kariyerinde ilerlemesi için yanında olmaya devam edeceklerini belirten Berrin Yoleri şunları söyledi: “Çev Sanat olarak amacımız kültür ve sanat alanında ülkemizi temsil eden dünya çapında sanatçıların yetişmesini sağlamak. Bu amaçla sanat kurulumuzu oluşturan değerli sanatçılarımız Fazıl Say, İbrahim Yazıcı, Bülent Evcil, Mehmet Yasemin’in danışmanlığında genç sanatçılarımıza her türlü konuda destek olmaya çalışıyoruz. Jamal’in ismini dünyanın en iyi çello sanatçılarından biri olarak çok sık duyacağız. Bu anlamda Jamal’in   başarısını arkasından yetişen diğer genç sanatçılarımıza da örnek olması ve motivasyonları için çok önemsiyoruz. Burada önemli olan toplumun her kesiminin kişi ve kurumların bizimle beraber bu yetenekli gençlerin yanında olmaları.”

Jamal Aliyev kimir?

1993'de Bakü'de doğan Jamal Aliyev, iki aylıkken ailesiyle Türkiye’ye taşındı. Müziğe 5 yaşında dedesi Kara Aliyev ile viyolonsel çalışmalarıyla başladı. 2008'de Yehudi Menuhin Okulu'na tam burs ile başladı. 2012'de Londra'daki Yehudi Menuhin salonunda ve BBC Konser Orkestrası eşliğinde BBC Radyo 3'te canlı yayında sahneye çıktı. 2013'de Royal College of Music'te okumaya başladı. 2008'den bu yana hocası Thomas Carroll'dur. 2014'de Muriel Taylor International Competition'da birincilik kazandı. 

Ertesi yıl ilk albümünü piyanist Anna Fedorova ile “Russian Masters” ”Champs Hill Records" da yayınlandı. 2015'de Bromsgrove International Competition'da birincilik kazandı. 2016-2019 arası İngiltere, Avrupa, Asya, Kuzey ve Güney Amerika'da konserler vermeye başladı. 2017'de Londra'daki BBC Proms Festivalinde, BBC Konser Orkestrası eşliğinde 8 bin kişilik Royal Albert Hall sahnesinde John Williams'in 85'ci doğum günü konserinde solo çaldı. Konser canlı olarak BBC Radyo ve Televizyonu'nda yayınlandı. 

Çaldığı orkestralarıdan bazıları; BBC Scottish Symphony, Philharmonia, Royal Philharmonic, London Mozart Players, El Sistema Sinfonía, İstanbul Devlet Senfoni, Kennemer Jeugd Orkest, Orpheus Sinfonia, Eskişehir Senfoni, Bilkent Senfoni. Sahnesine çıktığı bazı konser salonları da şöyle: Royal Festival Hall London, the Menuhin, Kronberg ve Enescu Festivalleri, the Atheneum (Bükreş), Forbidden City Concert Hall (Pekin), Rachmaninov Hall (Moskova), the Arts Parliament House (Singapur).

Jamal Aliyev, Mart 2019’da Fazıl Say ile Bursa, Eskişehir ve İstanbul'da konserler verdi, Nisanda ise İngiltere’de Royal Albert Hall'da, Classic FM gecesinde Birmingham Senfoni eşliğinde çaldı. 2019 Ekim ayında New York’da düzenlenen Concert Artist Guild yarışmasını kazanarak 2022 yılında Amerika ve Asya kıtalarında turneye çıkacak. 

2020 yılında Fazıl Say’ın Şu Dünyanın Sırrı albümünde yer aldı. 2022 yılında Warner Classics (Jamal Aliyev plays Say) - Fazil Say ve Sony Classics (Goltermann Concertos) - Howard Griffiths ve ORF Vienna 2022 albümleri çıkacak. 

ÇEV Sanat Genç Yetenekler Projesi kapsamında eğitimine Londra ve Almanya da devam eden Jamal Aliyev, Giovanni Battista Gabrielli 1756 yapımı viyolonsel kullanıyor.

ÇEV Sanat Nasıl kurulu? 

ÇEV (Çağdaş Eğitim Vakfı) çatısı altında 2009 yılında Yönetim Kurulu Üyesi Berrin Yoleri’nin öncülüğünde kurulan ÇEV Sanat, ‘Genç Yetenekler Projesi’ ile Türk sanat hayatına çok önemli katkılar sağlıyor. Proje kapsamında ÇEV Sanat Kurulunu oluşturan değerli sanatçılar Fazıl Say, Bülent Evcil, İbrahim Yazıcı ve Mehmet Yasemin danışmanlığında, kültür ve sanat alanında üstün yetenekli gençleri keşfedilerek, onların dünyada parlayan yıldızlar olmaları yolunda ilerlemelerine destek veriliyor. Üstün yetenekli gençlerin kültür ve sanat elçilerimiz olarak dünya sahnelerinde Türkiye’yi temsil etmelerini amaçlıyor. 

#JamalAliyev #Türk Çello #ÇelloSanatçısı
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