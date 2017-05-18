Turistlere köpük partili eğlence

Levent YENİGÜN/ KEMER (Antalya), () - ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde bir otelin plajda düzenlediği köpük partisi tatilcilerin ilgisini çekti. Rus ve Avrupalı turistler partide çalınan müzik eşliğinde eğlendi.

Kemer'de hava sıcaklığının yükselmesiyle otellerin müşterilerine yönelik düzenlediği plaj eğlenceleri de artmaya başladı. Bunların başında tatilcilerin de yoğun ilgi gösterdiği köpük partileri geliyor. İlçe merkezindeki 5 yıldızlı Fame Residence Otel tarafından müşterilerine yönelik plajda köpük partisi düzenlendi. Sezonun ilk partisine özellikle Rus ve Avrupalı tatilciler yoğun ilgi gösterdi.

Köpük partisine katılan turistler anı ölümsüzleştirmek için sürekli cep telefonlarıyla özçekim yapıp sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Fame Residence Otel Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Karaselvi, "Rus misafirlerin ülkemizi tercih etmesiyle birlikte eğlencenin daha önemli hale geldiğini fark ettik. Bundan dolayı da misafirlerimizin talepleri doğrultusunda köpük partisini özellikle plajda yapmamızı istediler. Alman, Hollandalı ve Belçikalı gibi diğer tatilcilerimiz de köpük partisinden çok memnun kaldı" dedi.

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