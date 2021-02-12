Tüm sevenlere özel 'Hatıran Yeter'

Arabesk müziğin başarılı temsilcisi Serkan Kaya; sözü Ahmet Selçuk İlkan’a, müziği Yılmaz Tatlıses’e ait olan ‘Hatıran Yeter’ şarkısını sevenlerinden gelen yoğun istek üzerine yeniden yorumladı.

‘Hatıran Yeter’ şarkısının uzun yıllardan beri sahne repertuarının kült şarkılarından biri olduğunu dile getiren Serkan Kaya “Hatıran Yeter’ şarkısının bendeki yeri çok büyüktür. Öncelikle çok sevdiğim değerli sanatçı ağabeyimiz Ferdi Tayfur’un eşsiz yorumuyla defalarca kez dinlediğimiz bu güzel şarkıyı ben de söylemek istedim. Bu şarkıyı sahnede söylerken büyük keyif alıyordum. Sevenlerimiz, dinleyenlerimiz gerek konserlerde gerekse sosyal medya üzerinden yorum ve mesajlarında bu şarkıyı söylememizi istediklerini belirtiyorlardı. Albümde birçok kez yer almasını planlarken kısmet bugüneymiş. Gençlik yıllarımda dinlediğim bir şarkıyı, önce sahnelerde sonrasında ise stüdyoya girip yorumlamak bana müthiş bir heyecan ve keyif verdi. Sevgililer Günü’ne özel böylesine anlamlı bir şarkıyı sevenlerimize hediye etmek istedim.”

1001 GÜL İLE 'HATIRAN YETER'

Düzenlemesini Veysel Samanlıoğlu’nun üstlendiği şarkının video klibini başarılı yönetmen Kemal Başbuğ çekti. İstanbul’un en güzel manzaralarından kesitler olan klipte, 1001 adet gül kullanılarak dev bir kalp oluşturuldu. 14 Şubat Sevgililer Günü vesilesiyle sevenlerine sürpriz yapan Kaya şunları belirtti. “Ben İstanbul’a aşık bir insanım. İstanbul tarihiyle, yaşanmışlıklarıyla, güzellikleriyle dolu bir şehir. Bu şehir benim gibi bir çok insanın acı tatlı günlerine şahit oldu. Video kliplerim de zaman zaman İstanbul temalı sahneler istiyorum. Benim şarkılarımı anlatabileceğim, duygularımı paylaşabileceğim daha güzel bir stüdyo, daha güzel bir şehir olamaz. Bu şarkıyı ‘Sevgililer Günü’ vesilesiyle önce herkesi kendine aşık eden güzel şehir İstanbul’a, sonra tüm sevenlere ‘Hatıran Yeter’ diyerek armağan ediyorum.”

Serkan Kaya 'Hatıran Yeter' şarkısı bugün itibariyle tüm dijital platformlarda...