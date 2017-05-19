Tuğba Yurt, Keşan'da konser verdi

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), () - POP Müzik Şarkıcısı Tuğba Yurt, Edirne'nin Keşan İlçesi'nde düzenlenen 'Gençlik konseri'nde sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Keşan Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında pazaryeri kompleksinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Radyo programcısı Arif Güven'in sunuculuğunu yaptığı etkinlikler yerel müzisyenlerden oluşan Grup 3+1 ve Grup Dörtyol konserleri ile başladı. Program, 10'uncu Yıl Marşı ve İzmir Marşı eşliğinde yapılan havai fişek gösterileriyle sürdü.

Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Pop Müzik Şarkıcısı Tuğba Yurt sahne aldı. Tuğba Yurt kendi şarkılarının yanı sıra Sezen Aksu, Harun Kolçak gibi birçok ünlü şarkıcının eserlerini seslendirdi. Konserde Keşan Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Özcan Tuğba Yurt'a teşekkür ederek, çiçek verdi. Yaklaşık 1 saat sahnede kalan Tuğba Yurt, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

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