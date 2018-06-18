Tuğba Özay, Kuşadası'nda tatil yaptı

ŞARKICI ve manken Tuğba Özay, bayramda tatil için geldiği Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sevenlerinin ilgisiyle karşılaştı.Kuşadası'nda tatil yapan Tuğba Özay, kaldığı otelde, plaj partisine katıldı. Oldukça keyifli olduğu gözlenen Özay, hayranlarını kırmayarak birbirinden hareketli şarkılarını seslendirdi. Pisti dolduran hayranlarıyla dans eden Özay, hepsiyle fotoğraf da çektirdi. Beş yıldızlı otelin sahilinde deniz, güneş ve kumun tadını çıkaran Özay, Kuşadası'nı çok sevdiğini, sık sık geldiğini söyledi.FOTOĞRAFLI