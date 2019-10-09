Tuğba Özay: Giderek sevgisizleşen bir toplumla yaşıyoruz

YALOVA’da özel bir hastanenin 'Meme kanseri farkındalık ayı' etkinliğine katılan sanatçı Tuğba Özay, direncin ve umudun kaynağının sevgi olduğunu söyledi. Özay, "Giderek sevgisizleşen bir toplumla yaşıyoruz. biz bu toplumda yaşıyorsak öncelikle içimizdeki sevgiyi çoğaltabilmeliyiz. Direnci, paylaşımı ve mücadele duygusunu çoğaltabilmeliyiz” dedi.Özel bir hastane ile Kadın Dayanışma Derneği işbirliğinde 'Meme kanseri farkındalık ayı' kapsamında 'Erken fark edersen, çok şey fark eder' isimli bir etkinlik düzenlendi. Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde düzenlenen panele katılan sanatçı Tuğba Özay, burada bir de mini bir konser verdi. Paneli Yalova Valisi Muammer Erol, CHP İl Başkanı Nur Koçak ve Yalova Kanser Hastaları Derneği üyeleri izledi.ÖZAY: ERKEN TEŞHİS, ETKEN TEŞHİSTİRKatılımcıları meme kanseri hakkında bilgilendiren panelistlerin ardından söz alan sanatçı Tuğba Özay, erken teşhisin önemine vurgu yaptı. Kanser tedavisinde sevgi ve mutluluğun önemine vurgu yapan Özay, şunları söyledi:"Bizleri ilgilendiren bir konu için bir aradayız. Bu ay meme kanseri farkındalık ayı ve bu ay tüm dünyada etkinlikler düzenlenen bir ay. Tüm dünyada farkındalık yaratmak için önemli. Ben buraya gelmeden önce de bu hastanede gerekli tetkiklerimi yaptırdım. Kendimle ilgili de bir süredir kontrollerimi yaptırıyordum. Korkulacak bir şey yok erken teşhis, etken teşhistir. Bu da benim sloganım olsun. Erken teşhis, çok daha hızlı müdahale edilmesine sebeptir. O yüzden korkmanın, kaygı duymanın hiçbir faydası olmaz. Aksine kadınlar özellikle de Türk kadınları çok cesurdur, çok mücadelecidir. Geçtiğimiz aylarda bir klip çekmiştim ‘İyi ki geldin’ adında. Sözü müziği bana aitti. Kanser hastalığına, maalesef ki bu bir illet ama bundan kurtulma yolları da var. Bende klibimde bunu göstermeye çalıştım. Hatta klibin sonunda ‘Direncin ve umudun kaynağı sevgidir’ diyoruz. Bizler giderek kendimizi ihmal ediyoruz. Giderek de sevgisizleşen bir toplumda yaşıyoruz. Bu tüm dünyada belki böyle ama biz bu toplumda yaşıyorsak öncelikle içimizdeki sevgiyi çoğaltabilmeliyiz. Direnci, paylaşımı ve mücadele duygusunu çoğaltabilmeliyiz."Konuşmasının ardından Özay bir de mini bir konser verdi. Özay’a hastane yönetimi ve dernek yöneticileri çiçek takdim etti.