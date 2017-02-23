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Tuba Büyüküstün, Şili'de en iyi Türk kadın oyuncu

TÜRK dizilerinin son dönemde büyük ilgi ile izlendiği Latin Amerika ülkelerinden Şili'de yapılan 'Resultados Series Turcas Awards' (Türk Dizileri Ödülleri) anketinde Tuba Büyüküstün en iyi Türk kadın oyuncu seçildi. Latin Amerika ülkelerinde...

Tuba Büyüküstün, Şili'de en iyi Türk kadın oyuncu
TÜRK dizilerinin son dönemde büyük ilgi ile izlendiği Latin Amerika ülkelerinden Şili'de yapılan 'Resultados Series Turcas Awards' (Türk Dizileri Ödülleri) anketinde Tuba Büyüküstün en iyi Türk kadın oyuncu seçildi.
Latin Amerika ülkelerinde yayınlanan Türk dizileri ile ilgili her türlü tartışma ve haberin paylaşıldığı binlerce takipçisi bulunan 'Series Turcas' sayfası takipçileri arasında bir süre önce başlatılan oylamanın sonuçları açıklandı. Oylamaya katılan takipçilerden 884'ü 'Kara Para Aşk' dizisinden tanıdıkları Tuba Büyüküstün'ü 'En İyi Türk Kadın Oyuncu' seçerken, Beren Saat'a 392, Hazal Kaya'ya 211 oy verildi. Ayrıca Büyüküstün'ün oynadığı 'Asi' dizisi de 'Kara Para Aşk'ın ardından en iyi müzik ve en iyi çekim mekanı sıralamasında ikinci oldu. En iyi erkek oyuncu sıralamasında Engin Akyürek 651, Çağatay Ulusoy 377 ve Kıvanç Tatlıtuğ 113 oy aldı. Diğer kategorilerde Ahmet Tansu, Barış Falay, Yusuf Akgün ve kadın sanatçılar dalında İlkin Tüfekçi, Esra Dermancıoğlu, Hazal Ergüçlü ilk 3 sırayı aldı.

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