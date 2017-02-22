TRT'nin 'Çepik' proramı Hakkari'de çekildi

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, () - TRT'nin Kürtçe yayın yapan kanalında yayınlanan 'Çepik' programının bu haftaki bölümü Hakkari'de çekildi. Hakkari'ye gelen programın sunucu Aydın Aydın ve sanatçı arkadaşları kenti gezip stres atarken, beraberlerinde gezdirdikleri bir kuzuya da gittikleri berberde fön çektiler.

Hakkarili Türk Halk Müziği Sanatçısı Aydın Aydın'ın TRT'nin Kürtçe yayın yapan kanalında yaptığı 'Çepik' programı için sanatçılar Berdan Mardini, Ankaralı Coşkun, Yağız, Melis Berçem Demir, Hülya Bozkaya ve Hasan Yılmaz Hakkari'ye geldi. Yayın öncesi programın sunucusu Aydın Aydın ile birlikte kuaföre gelen sanatçılar, Hakkari'nin Bağışlı Köyü'nden getirilen kuzuları kucaklarına alıp, biberonla süt verdi. Sanatçılar daha sonra da kuzuları kuaföre götürerek fön çektirip Aydın Aydın'ın 'kuzuların sesi ' adlı şarkısını hep birlikte seslendirdi.

Hakkari Atatürk Kültür Merkezi düzenlenen 'Çepik ' programına, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Funda Toprak, Hakkari il Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suat Dilberoğlu, AK Parti Hakkari il Başkanı Nurettin Fırat, TSO Başkanı Servet Taş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda, Hakkari'nin yöresel kıyafetli kızlarının folklor ekibi, yöresel kıyafetli kızların defile gösterisi ve Bağışlı Köyünün folklor ekibinin kendi söyledikleri şarkılar ilgiyle dinlendi. Salonda yer bulamayanlar için salonun girişinde dev ekran kuruldu. Program sonunda, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve eşi Funda Toprak, sahneye çıkarak sanatçılara birer çiçek ve plaket hediye etti. Vali Toprak daha sonra sanatçılarla kol kola girip halay çekti.

Vali Toprak, Hakkari'ye gelen sanatçılara teşekkür ederek, "Benim en mutlu olduğum anlar Hakkarililerle birlikle olduğum anlardır. Onların içinde de en mutlu olduğum anlar sizin mutlu olduğunuz anlardır. Bizleri kırmayıp programını Hakkari'de yapan sanatçı Aydın Aydın ve diğer sanatçılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok kuvvetli bir sanatçı ekibiyle beraber bizleri şereflendirdiler.Türkiyemizin bir çok yöresine ait parçalar seslendirdiler. Bazıları duygusal, bazıları neşeliydi. Gerçekten çok güzel bir akşam oldu. Hakkari gerçekten görülmesi, gezilmesi ve insanlarının tanınması gereken bir vatan köşemiz. Bütün Türkiye'yi buraya davet ediyorum. Gelsinler ne kadar güzel bir coğrafya, ne kadar güzel kültürel bir zenginliğin olduğunu ve en önemlisi ne kadar güzel insanlara sahip olduğunu görsünler" dedi.

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