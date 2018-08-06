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Trakya Müzik Festivali'nde Kenan Doğulu rüzgarı

EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli köyünde düzenlenen Trakya Müzik Festivali, Kenan Doğulu'nun konseriyle son buldu. Edirne'nin Keşan  ilçesine bağlı Erikli köyü sahilinde düzenlenen ve 3 gün süren Trakya Müzik Festivali son günde...

Trakya Müzik Festivali'nde Kenan Doğulu rüzgarı
EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli köyünde düzenlenen Trakya Müzik Festivali, Kenan Doğulu'nun konseriyle son buldu.
Edirne'nin Keşan  ilçesine bağlı Erikli köyü sahilinde düzenlenen ve 3 gün süren Trakya Müzik Festivali son günde Oğuzhan Uğur, Ali Altay, İkiye On Kala, Yeni Türkü, Manga ve Kenan Doğulu sahne aldı. Yeni Türkü grubu, kendine has şarkılarla hayranlarını coştururken, Manga performansıyla büyük beğeni topladı. Gecenin sonunda sahneye çıkan Kenan Doğulu, siyah taşlarla işlenmiş arkasında Latince atasözü olduğu öğrenilen,  'Her şey sanat olduğunda hiçbir şey sanattır'  yazılı kot montla sahneye çıktı. Ekran efektleriyle izleyenlere görsel şölen sunan Doğulu, 2 gün önce çıkardığı yeni albümünün yanı sıra eski şarkılarıyla festivale katılanlara unutamayacakları bir gece yaşattı. Yaklaşık 2 saatlik performansın ardından konseri tamamlayan Kenan Doğulu, hayranlarının yoğun isteği üzerine yeniden sahneye çıkarak bir şarkı daha söyledi. Şarkıcının sahneye dönüşü büyük alkış aldı.

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