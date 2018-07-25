Tom Jones, kulisin zeminine halı, duvarına siyah perde istedi

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () - ANTALYA'nın Serik ilçesindeki Regnum Otel'de konser verecek Tom Jones, kulis odasının tüm zeminine halı serilmesini ve odanın tüm duvarlarının boydan boya siyah perdeyle kaplanmasını istedi.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Golf & SPA Resort Hotel'de düzenlenen 'Regnum Live in Concert' kapsamında 30 Temmuz'da sahneye çıkacak dünyaca ünlü şarkıcı Tom Jones, konser öncesi motivasyonunu artırdığına inandığı ilginç taleplerde bulundu. Tom Jones'un son hazırlıklarını yapacağı kulis odasının tüm zeminine halı serilirken, odanın tüm duvarları da boydan boya siyah perdeyle kaplanacak.

60'lı yıllarda seslendirdiği ve bugüne kadar popülerliğini hiç kaybetmeyen yüzlerce şarkıya imza atan Tom Jones, konseri öncesi otelin Baron villasında konaklayacak.

Live in Concert serisi kapsamında 14 Ağustos'ta Dua Lipa da konser verecek.

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