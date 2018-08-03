Tiyatrocu Ayça İnci Kayaköy'e hayran kaldı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, Mübadele Dönemi'nde boşaltılan Kayaköy Mahallesi'nde Rumlardan kalan tarihi evleri gezen tiyatro ve dizi oyuncusu Ayça İnci, yöreye ve doğaya hayran kaldığını söyledi.

Uzun bir süredir Grup Gündoğarken üyesi Gökhan Şeşen ile birlikte olan tiyatro ve dizi oyuncusu Ayça İnci, ilk kez geldiği Kayaköy'e hayran kaldı. Erkek arkadaşı Gökhan Şeşen'in Kayaköy'de verdiği konseri izlemek için gelen, televizyonda yayınlanan 'Akasya Durağı' isimli dizideki 'Şoför Leyla' karakteriyle hafızalarda yer edinen İnci, Rumlar tarafından Mübadele Dönemi'nde boşaltılan Kayaköy'deki evleri gezdi. Ayça İnci, "Erkek arkadaşım Gökhan Şeşen'in konseri için buraya geldik. Kayaköy'de sadece bir akşam kalabildim. Şimdi Antalya'nın Kaş ilçesine devam edeceğiz. Fethiye'ye daha önce gelmiştim, Kaş'a da öyle. Ama Kayaköy'e ilk defa geldim. Burası dokusuyla çok güzel bir yer. Buraya daha sonra tekrar gelip, uzun süreli tatil yapacağım" dedi.

KAŞ'TA KIZLAR ATAK'TA KAMPI'NI ZİYARET ETTİ

Fethiye'nin ardından Kaş'a geçen Ayça İnci burada 'Kızlar Atak'ta Projesi'nin kampını ziyaret etti. İnci burada, spor, doğa ve takım çalışmaları ile zihinsel ve fiziki kapasitelerini artırmak için kampta olan 12-18 yaş grubundaki kızlarla, bir süre sohbet etti.



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