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Tescilli güzeller, Dosso Dossi'de podyuma çıkacak

ANTALYA'da haziran ayında düzenlenecek Dosso Dossi Fashion Show'da tescilli güzeller Ecem Çırpan, Buse İskenderoğlu, Pınar Tartan ve Şevval Şahin, podyuma çıkacak. Dosso Dossi Fashion Show, 12 Haziran'da adından söz ettirecek etkinliğe...

Tescilli güzeller, Dosso Dossi'de podyuma çıkacak
ANTALYA'da haziran ayında düzenlenecek Dosso Dossi Fashion Show'da tescilli güzeller Ecem Çırpan, Buse İskenderoğlu, Pınar Tartan ve Şevval Şahin, podyuma çıkacak.
Dosso Dossi Fashion Show, 12 Haziran'da adından söz ettirecek etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor. Etkinlikte ünlü top model Bar Refaeli'nin yanı sıra, Çağla Şikel ve Özge Ulusoy podyuma çıkacak. Üç ünlü modelin yanı sıra Dosso Dossi podyumu güzeller geçişine sahne olacak.
Koreografisini Yasin Soy'un üstlendiği Dosso Dossi Fashion Show'da Miss Turkey 2015 güzeli Ecem Çırpan, Miss Turkey 2016 güzeli Buse İskenderoğlu, Miss Turkey 2017 güzeli Pınar Tartan ve Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin de podyumda yürüyecek. Expo Center'da kurulacak podyuma çıkacak Türk güzeller, 30 ülkeden gelecek yaklaşık 5 bin kişiye unutamayacakları bir şov sunacak.
​Gelmiş geçmiş en büyük Dosso Dossi defilesi podyumunda, yerli ve yabancı yaklaşık 100 manken görev alacak.

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