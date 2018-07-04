Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
FLAŞ
Son dakika... 36 terörist etkisiz...
Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi
Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi
flaş... TSK'da operasyon... Ankara merkezli 18 ilde 68 gözaltı kararı
TSK'da operasyon... 68 gözaltı kararı
Erken ergenliğin arkasında obezite olabilir
Erken ergenliğin arkasında obezite olabilir

Tatvan'da Koray Avcı rüzgarı esti

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde düzenlenen Tatvan Doğu Anadolu Kültür ve Sanat Festivali'nin 3'üncü gününde Koray Avcı sahne aldı. Avcı'nın konserine yoğun ilgi gösterildi. Tatvan Belediyesi tarafından bu yıl 50'ncisi düzenlenen Tatvan...

Tatvan'da Koray Avcı rüzgarı esti
BİTLİS'in Tatvan ilçesinde düzenlenen Tatvan Doğu Anadolu Kültür ve Sanat Festivali'nin 3'üncü gününde Koray Avcı sahne aldı. Avcı'nın konserine yoğun ilgi gösterildi.
Tatvan Belediyesi tarafından bu yıl 50'ncisi düzenlenen Tatvan Doğu Anadolu Kültür ve Sanat Festivalinin 3'üncü gecesinde Koray Avcı, işletme mahallesindeki fuar alanında sahne aldı. Müziğe sokak sanatçılığıyla başladığını hatırlatan ünlü sanatçı Koray Avcı, muhteşem şarkılarıyla Tatvanlı sevenlerine güzel bir gece yaşattı. Kendine has tarzı ve yenilikçi yorumlarıyla son yıllarda gözde olan Koray Avcı, şarkılarını Tatvan halkıyla birlikte seslendirdi. Yaklaşık 2,5 saat süren konsere çevre illerden de yoğun bir katılım sağlandı.
'KIYMET VERİLEN BİR YERDEYİM'
Sahneden izleyicilerine seslenen Koray Avcı, medeniyetlerle dolu bir ülkede yaşadığını anlattı. Hangi ırktan, mezhepten, siyasi görüşten olursa olsun insan ayırmadığını vurgulayan Koray Avcı, "Ben Aleviyim, sen Sünni olabilirsin. Ben Türküm, sen Kürt olabilirsin. Ben solcuyum, sen sağcı olabilirsin. Hiç sorun değil benim için. Benim için insan olsun, bana o güzel gözleri gülsün yeter. Kıymet verilen bir yerdeyim. Bayrağım, memleketim ve Atatürk'üm olsun. Kıymet verene de vermeyene de aşk olsun" diye konuştu.
Konser programına Bitlis Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çevre illerden gelen çok sayıda vatandaş katıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325