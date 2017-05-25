Survivor Turabi, başrole hazırlanıyor

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), () - TELEVİZYONDA yayınlanan Survivor yarışması ile ünlenen ve 2 kez birinci olan Turabi Çamkıran, başrol oynayacağı aksiyon filmi öncesi sağlık kontrolünden geçti.

Survivor'da 2 kez birinci olan Turabi Çamkıran, başrol oynayacağı aksiyon filmine hazırlanıyor. Turabi film çalışması öncesi Medical Park Tarsus Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Horoz'un kontrolünde bütün tahlil ve tetkiklerini yaptıran Turabi, "Başrol oynayacağım filmde aksiyon sahnesi çok olacağı için çekimlere sağlıklı bir şekilde başlamak istiyorum" dedi. Turabi, hastanede kontrollerini yaptırırken, hastalar, hasta yakınları ve ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Hayranları, Turabi'yle fotoğraf çektirmek için birbirleriyle adeta yarıştı.



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