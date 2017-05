Survivor Nagihan, göğüs ve dudak estetiği oldu

SURVİVOR'ın geçen yılki yarışmacısı 33 yaşındaki Nagihan Karadere, özel bir sağlık turizmi şirketinin sponsorluğunda estetik ameliyatı olarak göğüslerini büyütüp, dudaklarına doldu yaptırdı. Trakya Üniversitesi Hastanesi’ndeki operasyonun ardından taburcu edilen Karadere, kendisine çok sayıda dizi ve film teklifleri geldiğini ifade ederek, “Göğüslerimi büyüttüm, dudak dolgusu yaptırdım. Kızım için mücadele etmek zorundayım. Benim ilgimin televizyon olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok seviyorum. Bundan sonraki projelerimde hep televizyonla ilgili olacaktır” dedi.Geçen yıl katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran milli atlet Nagihan Karadere, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi kliniğinde estetik operasyonu olarak göğüslerini büyüttü ve dudaklarına dolgu yaptırdı. Dünkü ameliyatın ardından hastaneden taburcu edilen Survivor Nagihan, yeni görüntüsünü çok beğendiğini ifade ederek, yeni projelerle yine televizyon ekranlarında olacağını söyledi.Sporcu bir kadın olduğu için küçük göğüslerinden şikayetçi olduğunu anlatan Karadere, "Estetik operasyonu geçiren arkadaşlarla görüştüm, kendimde eksik bulduğum ve sporcu olduğum için göğüslerimin küçük olmasından kaynaklı olarak kafayı takmıştım. Sonrasında ben de göğüs operasyonu oldum, göğüslerimi büyüttüm. Şimdilik her şey çok güzel gidiyor. 2 saatlik bir operasyon sonrasında güzel bir görüntüye ulaştım. Tam bir gün oldu ayaktayım ve çok sağlıklıyım. Hüsamettin hocamı çok araştırdık ve muhteşem. Şu an ağrısız, sızısız, hiçbir yerim ağrımadan, morarmadan güzel bir operasyon gerçekleştirdi. Bu kadar kolay geçeceğini hiç tahmin etmiyordum. Daha çok ağrılı olacağını düşünüyordum ama hiç düşündüğüm gibi olmadı. İyi ki hocamı tercih etmişim. Göğüs dışında dudak dolgusu yaptırdım. Gerçekten çok beğendim" dedi.“FİLM VE DİZİ TEKLİFLERİ ALIYORUM”Rol aldığı sinema filminin ardından çok sayıda dizi ve film teklifi aldığını ifade eden Nagihan Karadere, yakında Kerem Savaş Sarı ile birlikte ekstrem sporlarla ilgili programa başlayacaklarını söyledi. Hukuki süreç devam ettiği için kızı ve eşiyle ilgili tartışmalar konusunda konuşmak istemediğini belirten Karadere, "Şu an yeni projeler için hazırım. Önümüz açık, çok güzel projeler bizi bekliyor. Öncelikle olarak bir moda programından çıktım. Geçmişimde Survivor var. Bir sinema filmi çektik, şu an ikincisi yolda. Önümüzdeki haftalarda ikincisi çekilecek. Bir dizi teklifi de var ama onun için henüz karar vermedim. Çünkü temposu çok yoğun olduğu için düşünmem gerekiyor. Bunların dışında bir ekstrem sporlarla ilgili program teklifi var. Kısmet olursa Kerem Savaş Sarı ile birlikte televizyon programı düşünüyoruz. Güzel teklifler devam ediyor. İnşallah yeni görüntümle birlikte yepyeni güzel projelerde yer almayı düşünüyorum. Herkes kamerayı sevebilir ama kamera herkesi sevmez. Ben kamerayı, kamerada beni sevdi diyebilirim. Şu an ilgiler üzerimde sebebi de çok hırslı bir yapımın olması, çok çalışkan bir kadın olmam ve kendi ayaklarımın üzerinde duruyor olmam. Çok şeyin üstesinden geldim, hiç pes etmiyorum, geriye bakmıyorum. Vermem gereken savaşlar var. Kızım için mücadele etmek zorundayım. Benim ilgimin televizyon olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok seviyorum. Bundan sonraki projelerimde hep televizyonla ilgili olacaktır" şeklinde konuştu.OPERASYONU 2 SAAT SÜRDÜGöğüs ve dudak dolgu operasyonu 2 saatte tamamladıklarını kaydeden plastik cerrahı Prof. Dr. Hüsamettin Top ise Nagihan Karadere’nin bir sağlık turizmi şirketiyle kendilerine geldiğini söyledi. Top, "Kendisini göğüs estetiği istiyordu. Yaklaşık 2 saat süren operasyonla kendisine göğüs protezi uygulayarak meme estetiği yaptık. Kendi vücudundan aldığımız yağ dokusuyla da dudaklarını daha dolgun hale getirdik. Ameliyat sonrasında ilk gününde problemsiz olarak takip ediyoruz" dedi.Estetik operasyonuna sponsor olan sağlık şirketi Genel Müdürü Mustafa Mercan, hastanede Nagihan Karadere’yi ziyaret ederek, kendisi verdikleri desteğin süreceğini söyledi.

FOTOĞRAFLI