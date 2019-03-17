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Sümer Ezgü, TRT'de yeniden program yapacak

'SÜMER Ezgü ile Nazar Değmesin' programı, TRT Müzik kanalında tekrar başlıyor. Sanatçı Sümer Ezgü, ara verdiği televizyon programcılığına tekrar başlıyor. Sümer Ezgü, dizilerin, kadın ve yarışma programlarının hakim olduğu günümüz...

Sümer Ezgü, TRT'de yeniden program yapacak
'SÜMER Ezgü ile Nazar Değmesin' programı, TRT Müzik kanalında tekrar başlıyor.
Sanatçı Sümer Ezgü, ara verdiği televizyon programcılığına tekrar başlıyor. Sümer Ezgü, dizilerin, kadın ve yarışma programlarının hakim olduğu günümüz televizyonculuğunda müzik programlarının neredeyse olmadığını belirterek, "TRT Müzik bu boşluğu dolduruyor" dedi.
Sanatçı Ezgü, çok dinamik bir program hazırladıklarını, çocuklar, gençler, farklı mesleklerden popüler türkü sever konuklar, halk dansları, otantik ustalar ve halk müziği sanatçılarıyla renkli bölümlerde seyircinin salı günleri 21.00- 22.00 saatleri arasında zevkli bir saat geçireceğini söyledi.
Sümer Ezgü, "'Neden program yapmıyorsunuz artık, eskiden ne güzel otururduk, sizlerin müzik programlarınızı izlerdik' şeklinde aldığım tepkiler ve istekli mesajlar üzerine halkımızın müzik programı özlemi olduğuna ikna olarak Anadolu'nun zengin müzikal ve dans renklerini ve özgün besteleri ekrana taşımaya karar verdim. Müziğin olmadığı toplumların rengi kaybolur, seyircimizle 19 Mart Salı gününden itibaren her salı 21.00'de görüşmek üzere" dedi.

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