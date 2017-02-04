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Sporun ünlü isimleriyle evlenen sanatcılar streste

Ekranlarda ve magazin basınında ard arda gelen spor dünyasının ünlülerinin magazin dünyasının önemli isimleriyle yaptıkları ve biten evlilikleri gündem oldu.

Sporun ünlü isimleriyle evlenen sanatcılar streste
Ekranlarda ve magazin basınında ard arda gelen spor dünyasının ünlülerinin magazin dünyasının önemli isimleriyle yaptıkları ve biten evlilikleri gündem oldu.

Başarılı yorumcu Reyhan Cansu, kendisin ünlü antrenör Levent Eriş ile biten evliliğini de diğerlerine benzeterek şu yorumu yaptı “Spor dünyasının problemi ortak, şiddet içeren sonlar, gasp edilen haklar, bencillikler bu evliliklerin sonu oluyor. Sahnelerin ve ekranların güzel ve yetenekli hanımlarına hayranlıkla başlayan ilgilerini ne yapıp edip evlilikle sonuçlandırıyorlar. İşlerindeki stresli yaşantılarını ve bütün hırslarını bir süre sonra eve taşıyorlar. Bu stres çoğunlukla fiziksel şiddet boyutuna ulaşıyor. Spor dünyasının ünlüleri magazin dünyasından bir evlilik yapıyorsa mutlaka aynı anda psikolojik bir danışmandan da yardım almalıdır. Evin futbol sahası olmadığını eşinin onun rakibi olmadığını bildirmeleri gerektiğini savunuyorum” dedi.

Yaşadıkları sonucunda sahnelerin ışık veren yıldız adaylarına “Spor dünyasındaki başarılı isimlerden uzak durun, ya da psikolojik tedaviye ikna edin öyle bir yola çıkın” uyarısında bulundu.
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