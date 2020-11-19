“Şöhretin en kötü tarafı özgürlüğümün kısıtlanması”

Her hafta Zorlu PSM %100 Studio sahnesinde Türkiye ve gündeme dair konuları ve farklı ilgi alanlarından ağırladığı sürpriz konuk sanatçıları ile seyirci karşısına çıkan Signal White Now’ın sunduğu “İbrahim Selim ile Bu Gece”nin bu haftaki konuğu, güzel oyuncu Birce Akalay oldu.

Müzikten, stand-up’a, mizahtan güncel konulara; kültürün her alanına dokunan eğlence dolu dakikalar yaşanan programda sevilen oyuncunun kendisiyle ilgili samimi itirafları geceye damga vurdu.

Sorulan sorulara verdiği içten yanıtlar ve samimi tavrıyla da seyircinin sempatisini kazanan sevilen oyuncu, kendisinde en sevmediği özelliğin fazlasıyla disiplinli bir yapıya sahip olması ve düzene olan düşkünlüğü olduğunu itiraf etti. Şu aralar şarkı sözü yazdığını da belirten Akalay, müzikle profesyonel olarak ilgilenmeyi düşündüğünü ancak takıntılı ve mükemmeliyetçi bir yapıya sahip olduğu için konuya ciddi olarak vakit ayırması gerektiğinin de farkında olduğunu belirtti.

Arkadaş ortamlarında, eğer arkadaşları tarafından uygunsuz zamanlarda istemediği anıları paylaşılırsa “Ona fişek atarım.” cümlesiyle seyirciyi kahkahalara boğan güzel oyuncu, şu anda bulunduğu yer ve kazandığı şöhretle ilgili olarak “En kötü tarafı özgürlüğümün kısıtlanması.” İfadelerini kullandı.

Babasının mesleği sebebiyle elektrik ve elektronikle iç içe bir çocukluk geçirdiğini de anlatan sevilen oyuncu, arasının hala bu konularla iyi olduğunu vurgulaması dikkatlerden kaçmadı.