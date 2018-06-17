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Simge Sağın, şarkılarını o yavru köpek için söyledi

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde sahneye çıkan pop müzik şarkıcısı Simge Sağın, Sakarya'da bacakları ve kuyruğu kesildikten sonra ölen yavru köpeği hatırlatarak, "Bugün bu ülkede yaşamak istemiyorum. Tüm şarkılarımı yavru köpek için...

Simge Sağın, şarkılarını o yavru köpek için söyledi
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde sahneye çıkan pop müzik şarkıcısı Simge Sağın, Sakarya'da bacakları ve kuyruğu kesildikten sonra ölen yavru köpeği hatırlatarak, "Bugün bu ülkede yaşamak istemiyorum. Tüm şarkılarımı yavru köpek için söyleyeceğim" dedi.
Popçu şarkıcısı Simge Sağın, dün Kemer'deki Club Aura'da sevenleriyle buluştu. Saat 02.00'de sahneye çıkan Simge Sağın, dansçıları eşliğinde sevilen şarkılarını seslendirdi. Sakarya'da ormanda patileri ve kuyruğu kesilmiş halde bulunan ve götürüldüğü veterinerde kurtarılamayan yavru köpekle ilgili de konuşan Simge Sağın, "Bugün bu ülkede yaşamak istemiyorum. Gördüğümüz şeyleri tekrar görmek istemiyorum. Tüm şarkılarımı yavru köpek için söyleyeceğim. Gerçekten inanamıyorum. Bütün şarkılarımı onun için söyleyebilirim bu gece. Çünkü o bir bebekti ve insanlar onu katletti. Bence ilk olarak ona güzel bir alkış gönderelim. Şimdi eğlenmek zorundayız maalesef, ama inanın çok üzülüyorum" dedi.
Gece kulübünü dolduranlar da Simge Sağın'a konuşması sırasında ıslıklarla ve alkışlarla destek verdi.

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