Sıla'dan Datça'da konser

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), ()- MUĞLA'nın Datça ilçesinde sahneye çıkan Sıla, konser alanını dolduranlara keyifli bir gece yaşattı.

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Sıla, kariyerinin 10'uncu yılında 'ON'dan Kalan Şarkılar' programı kapsamında konser verdi. Datça Amfi Tiyatro'daki konseri, yaklaşık bin kişilik coşkulu bir kalabalık izledi. Siyah mini deri elbisesi, kısa kesilmiş sarı saçlarıyla dikkat çeken Sıla, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Konserine, 'Açık Deniz' isimli şarkısıyla başlayan Sıla, ardından 'Kafa Nereye, Biz Oraya' şarkısını seslendirdi.

Şarkılarının arasında 'ON'dan Kalan Şarkılar' projesi hakkında bilgi veren Sıla, "Yola çıkarken bir ilişki anatomisi yaratalım dedik. Hepimizin başına gelen şeyleri konuşalım istedik. 'Bekar' şarkılarıyla başladık. Çok avare bir durum olduğu için çok üstünde durmaya değmez. Böyle evre evre üstünden geçeceğiz. 6 kategoriden bahsediyorum. Bekar şarkılarının hemen sonrasında platonik şarkılar var. Hepimizin başına gelmiştir. İlkokuldan itibaren başlar, hatta anaokuluna kadar düşer. Sonra 'kavuştular' geliyor. Hiç prim yapmayan bir bölümdür. 'Kavuştular’dan sonra ise 'Daraldılar' bölümü olacak. Hiç fena değil bu bölüm" dedi.

Repertuvarının en ilgi çeken bölümünü ayrılık şarkılarının oluşturduğunu ifade eden Sıla, "Alkışlardan da belli oluyor. Ne yapalım, biz böyleyiz. Memleket olarak ayrılıklarla nedense çok mutlu oluyoruz. Yapacak bir şey yok. Sonra bıkma hali ardından bara çıkma hali olacak. Her insan psikolojisinde olduğu gibi aynı infialler, aynı mutluluklar ve hayat tekrar başa döner. Sarmal yine başımıza gelir" diye konuştu.

Şarkılarını amfi tiyatroyu dolduranlarla birlikte seslendiren Sıla, sahneden ayrılırken ayakta alkışlandı.

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