Sıcaktan bunalan Kazak şarkıcı, havluyu elinden bırakmadı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde konser veren Kazak şarkıcı Natan, aşırı sıcak ve nemden dolayı konseri boyunca havlusunu elinden düşürmedi.

Kazak şarkıcı Natan, Kemer ilçesindeki bir gece kulübünde konser verdi. Konseri izlemek isteyen Kazak, Rus ve Ukraynalı tatilciler gece kulübünü doldurdu. Konser öncesi DJ'lerin çaldığı müzik eşliğinde go-go dansçılarının gösterileriyle eğlenen tatilciler, Natan'ın sahneye çıkmasıyla coştu. Yaklaşık 1 saat sahnede kalan Natan, şarkılarıyla hayranlarını eğlendirdi. Natan konser boyunca aşırı sıcak ve nemden dolayı havlusunu bir an olsun elinden bırakmadı.

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